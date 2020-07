Des restaurants demandent qu’Uber Eats et Deliveroo diminuent leur taux de commission à 15%

Une cinquantaine de restaurateurs ont déjà rejoint la plateforme #SaveMyResto, organisée pour réclamer aux services de livraison de repas à domicile Deliveroo et Uber Eats, un taux de commission moins élevé pour faire face à la crise économique des suites du Covid-19.

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux restaurants, contraints de rester portes closes durant de longues semaines, se sont lancés dans la livraison à domicile de repas à domicile grâce à l’appui des plateformes Deliveroo et Uber Eats, les deux grands acteurs de ce marché en Belgique. Le quotidien L’Echo rapporte cependant que les commissions demandées par Deliveroo et Uber Eats aux restaurants ne satisfont clairement pas certains exploitants Horeca, qui s’en plaignent et demandent donc une baisse de ces commissions en ces temps de crise économique.

Plusieurs restaurateurs belges se sont unis pour créer la plateforme #SaveMyResto et réclamer ensemble que le taux de commission de ces plateformes passe de 30% (actuellement à Bruxelles) à 15% jusqu’à la fin de l’année. “New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Seattle, Boston ou encore Washington DC ont limité la part des recettes captées par les entreprises de livraison via application”, justifie le collectif sur son site internet, qui demande donc un geste de Deliveroo et Uber Eats. “Ces sociétés ayant largement profité de la crise et en particulier Uber Eats, +53% de recettes, cela nous semble être une juste participation à l’effort de guerre que nos établissements ont et continuent de fournir. A l’instar des villes américaines, ces mesures devraient être prises en urgence et inclure l’interdiction de répercuter les baisses de recettes aux clients et aux livreurs”, ajoute le collectif, qui réunit jusqu’ici plus de 50 restaurateurs. D’autres peuvent également se joindre de manière anonyme à cette union via le site de #SaveMyResto.

Le ministre fédéral des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR) a indiqué dans L’Echo qu’il allait saisir l’Inspection économique pour s’assurer sur les pratiques de Deliveroo et Uber Eats sont conformes ou non à la législation en vigueur. Celle-ci interdit en effet l’abus de dépendance économique, ce dont certains restaurateurs accusent les plateformes de livraison.

