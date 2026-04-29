Schaerbeek: des riverains ont saisi le parquet après les aménagements rue Colonel Bourg
Le comité de quartier Mediapark Colonel Bourg a adressé lundi une lettre au procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, pour dénoncer le caractère “accidentogène” des récents aménagements de la rue Colonel Bourg, à Schaerbeek.
Dans ce courrier, que Belga a pu consulter, les riverains estiment que les travaux réalisés au printemps par Bruxelles Mobilité ont aggravé les risques pour les usagers. Ces aménagements ont été mis en place après la mort d’une cycliste, renversée par un camion le 11 juillet 2024. Ils ont aussi entraîné la suppression de onze places de stationnement, ce qui a suscité des critiques locales.
Selon le comité, en lien selon lui avec 600 riverains, “le nouvel aménagement est encore plus dangereux tant pour les cyclistes que pour le trafic automobile“. Les riverains affirment que les causes de l’accident mortel n’ont pas été éliminées et évoquent des risques de collisions frontales ou latérales, notamment avec les bus 21 et 79 de la Stib, des camions ou des camionnettes
Le comité demande un élargissement de la voirie au niveau du double virage, une voie vélo dédiée et un angle plus souple, afin d’éviter que bus, voitures ou camions ne mordent sur la piste cyclable. Il dit avoir déjà formulé des propositions après l’accident de juillet 2024, restées selon lui sans application concrète durant près d’un an et neuf mois.
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Des responsables locaux et des riverains contestent en revanche la méthode, l’efficacité du dispositif et son impact sur le stationnement. Lors du conseil communal de Schaerbeek du 22 avril, où Georges Verzin (1030 Ensemble) avait déjà évoqué la démarche du comité de quartier auprès du parquet, Bernard Clerfayt (DéFI), ancien bourgmestre de Schaerbeek et ancien ministre régional, avait de son côté interrogé le collège sur la concertation avec Bruxelles Mobilité, la décision communale et les alternatives proposées.
L’échevine schaerbeekoise de la Mobilité, Justine Harzé (PS), a reconnu que le collège avait rendu un avis sur le plan transmis par Bruxelles Mobilité, mais a insisté sur les réserves formulées par la commune. Elle a indiqué que le collège avait approuvé le plan le 28 août 2025, tout en exprimant ses craintes sur les chicanes prévues en ligne droite et en demandant l’examen d’alternatives après évaluation. Selon elle, les plans transmis par Bruxelles Mobilité ne mentionnaient pas explicitement la suppression de stationnement.Justine Harzé a aussi rejeté l’idée d’une opposition entre stationnement et sécurité routière. Elle a affirmé que le collège n’avait jamais critiqué les aménagements au lieu précis de l’accident mortel et qu’il avait même demandé d’élargir le périmètre d’intervention en raison des problèmes de vitesse sur la rue Colonel Bourg.
Lors du même débat, Salih Demirhan (Les Engagés) a estimé que la nécessité d’améliorer la sécurité n’était pas contestée, mais a demandé si les mesures prises répondaient bien aux causes réelles de l’accident. Mathias Gyselen (Ecolo-Groen) a, lui, défendu les aménagements au nom de la sécurité des piétons et des cyclistes, estimant que le choix devait être clair entre quelques places de stationnement et des vies humaines.
Des doutes ont aussi été exprimés sur la légalité des aménagements. La secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Audrey Henry (MR), également conseillère communale et ancienne bourgmestre de Schaerbeek, a estimé sur BX1 qu’on se trouvait “dans une situation infractionnelle” et qu’un procès-verbal pourrait être dressé.
Les signataires demandent encore au procureur d’attirer l’attention des autorités sur les risques encourus en cas de nouvel accident grave ou mortel.