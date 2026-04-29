Schaerbeek: des riverains ont saisi le parquet après les aménagements rue Colonel Bourg

Dans ce courrier, que Belga a pu consulter, les riverains estiment que les travaux réalisés au printemps par Bruxelles Mobilité ont aggravé les risques pour les usagers. Ces aménagements ont été mis en place après la mort d’une cycliste, renversée par un camion le 11 juillet 2024. Ils ont aussi entraîné la suppression de onze places de stationnement, ce qui a suscité des critiques locales.

Selon le comité, en lien selon lui avec 600 riverains, “le nouvel aménagement est encore plus dangereux tant pour les cyclistes que pour le trafic automobile“. Les riverains affirment que les causes de l’accident mortel n’ont pas été éliminées et évoquent des risques de collisions frontales ou latérales, notamment avec les bus 21 et 79 de la Stib, des camions ou des camionnettes

Le comité demande un élargissement de la voirie au niveau du double virage, une voie vélo dédiée et un angle plus souple, afin d’éviter que bus, voitures ou camions ne mordent sur la piste cyclable. Il dit avoir déjà formulé des propositions après l’accident de juillet 2024, restées selon lui sans application concrète durant près d’un an et neuf mois.