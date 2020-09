Des associations demandent au gouvernement bruxellois d’agir pour améliorer la qualité de l’air

Ce lundi 7 septembre est la “Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus”. L’occasion pour des associations de réclamer des actions contre la pollution de l’air à Bruxelles.

À l’occasion de la première “Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus” (International Day for Clean Air and Blue Skies) ce 7 septembre, les collectifs bruxellois pour la qualité de l’air appellent le gouvernement bruxellois à faire preuve d’ambition pour lutter contre la pollution. Selon ces collectifs, la pollution de l’air représente le principal risque environnemental pour la santé et l’une des principales causes évitables de décès et de maladie dans le monde.

>> Analyse : quelle est réellement la qualité de l’air que nous respirons à Bruxelles ?

BRAL, Bruxsel’Air, CleanairBXL, Chercheurs d’air, Cosmopolis, Filter Café Filtré, Greenpeace, Luchtster et HEAL adressent plusieurs demandes aux autorités bruxelloises: des lois ambitieuses destinées à protéger la santé des citoyen·ne·s bruxellois·es ; une surveillance plus efficace et plus démocratique de la qualité de l’air à Bruxelles ; un système pour réduire la circulation automobile ; un réaménagement de l’espace public pour les citoyen·ne·s bruxellois·es.

La rédaction – Photo: Benoît Doppagne/Belga