Dégradations de bustes de souverains : des bourgmestres demandent un débat national

Depuis plusieurs jours, des statues de souverains belges ont été dégradés. C’est notamment le cas d’un buste de Léopold II situé sur le square du Souverain à Auderghem. Il a été dégradé dans la nuit de jeudi à vendredi. La statue a été mise à terre et de la peinture rouge a été coulée dessus. Une photographie de Patrice Lumumba, une figure de l’indépendance du Congo belge et Premier ministre de la République démocratique du Congo en 1960, a été posée à sa place sur le socle.

A Molenbeek-Saint-Jean, ce sont des plaques de rue de l’avenue Léopold II qui ont été couvertes de peinture rouge. A Bruxelles, c’est un buste du roi Baudouin devant la cathédrale qui a été la cible d’activistes entre minuit et 7h du matin, a indiqué Ilse Van de Keere, la porte-parole de la zone Bruxelles-Ixelles. La face du buste a été couverte de peinture rouge et à l’arrière il a été écrit ‘Réparation’

Une pétition

La statue de Léopold II située sur la place du Trône à Bruxelles a été vandalisée plus tôt dans la semaine, de même qu’une autre de ses représentations à Ekeren. Le mouvement Black Lives Matter et une nouvelle pétition visant à retirer les statues de Léopold II de l’espace public ont relancé les actes de vandalisme et les discussions sur les représentations dans l’espace public à la gloire des acteurs du passé colonial de la Belgique ainsi que le lien entre ce passé et le racisme persistant aujourd’hui.

Par ailleurs, ce vendredi, Belgian Youth Against Racism (BYAR) s’élève contre ces dégradation dans un communiqué. “Ce vandalisme ne mènera qu’à des restaurations qui seront payées par nos impôts“, déclare Aimé Schrauwen, porte-parole de BYAR. Selon l’organisation, l’argent des impôts devrait plutôt servir à l’accompagnement pédagogique de ces statues.

■ Reportage de Sabine Ringelheim