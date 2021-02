Coronavirus : le centre de vaccination du Skyhall de Brussels Airport devrait ouvrir le 22 février

Les travaux d’installation du centre de vaccination au Skyhall de Brussels Airport commenceront au début de la semaine prochaine.

Ce centre est destiné à la vaccination des habitants des communes de Zaventem, Wezembeek-Oppem et Kraainem.

L’installation et l’équipement de l’infrastructure intérieure doivent commencer au début de la semaine prochaine, confirme la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. Une ouverture test est prévue le 15 février, avant l’ouverture pour tous le 22 février, à condition que les vaccins soient disponibles, précise la porte-parole de l’aéroport.

“Le centre de vaccination sera ouvert quotidiennement et les habitants de Zaventem, Wezembeek-Oppem et Kraainem pourront s’y rendre après avoir reçu une invitation du gouvernement à se faire vacciner.”, indique un communiqué de la zone de première ligne Druivenstreek, (qui rassemble les communes de Kraainem, WezembeekOppem, Zaventem, Hoeilaart, Overijse et Tervuren.)

Conformément au calendrier de vaccination, les personnes de plus de 65 ans et les patients à haut risque seront les premiers concernés, suivis par les professions essentielles et la population en général.

Les habitants de Hoeilaart, Overijse et Tervuren pourront quant à eux aller se faire vacciner au Markthal d’Overijse.

Les deux centres devraient permettre de vacciner jusqu’à 100 personnes par heure.

Rédaction