Les chauffeurs de De Lijn se plaignent de la saleté et l’insécurité à la Gare du Nord

Un grand nombre de chauffeurs choisissent de s’arrêter sur la place Rogier plutôt que sur la Gare du Nord, tant le sentiment d’insécurité est grand. Si rien n’est fait, ils ne desserviront plus du tout la gare, menace la CGSP.

Chaque jour, les centaines de migrants présents dans la station ferroviaire laissent sur place de nombreux détritus, urinent dans de nombreux endroits, se bagarrent ou encore jettent des objets depuis un petit pont sur les bus qui passent, témoigne un conducteur dans Het Laatste Nieuws. “Et puis quand un chauffeur de bus arrive à la gare après un long trajet et qu’il veut profiter de l’air frais et manger ses tartines, il doit faire face à une énorme puanteur”, dénonce-t-il. Le plus gros problème, selon lui, est l’odeur d’urine et les nombreux détritus qui jonchent le sol après la distribution de nourriture par les différentes associations sur le terrain.

“Nos voyageurs osent encore à peine descendre à la gare du Nord. Si la station n’est pas nettoyée convenablement, nos chauffeurs refuseront de sy rendre. Nous trouverons un site alternatif”, prévient désormais la CGSP. De son côté, De Lijn demandent des moyens supplémentaires pour le nettoyage des lieux. “Le CCN, qui gère le bâtiment, fait de son mieux, mais c’est tout simplement insuffisant. Nous demandons également une meilleure communication avec les associations s’occupant de la distribution de nourriture afin de mettre en place un système de distribution plus structuré”, indique la société de transports en commun flamande.

J.Ko.