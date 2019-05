Cécile Jodogne : “Il faut construire un centre d’orientation”

La secrétaire d’Etat bruxelloise, Cécile Jodogne (DéFi), a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw. Ensemble, ils sont revenus sur la prévention en matière de santé, le Siamu et la crise à la gare du Nord.

Avec la 6e réforme de l’Etat, la Région bruxelloise et plus particulièrement la Cocof ont reçu des compétences supplémentaires en matière de santé. Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat à la Santé,en a eu la charge. “Cette adaptation à la situation bruxelloise est une bonne chose. Dans le cadre du plan de promotion de la santé, on a mis l’accent sur la réduction des inégalités de santé. On a un réseau associatif riche. Nous avons un réseau en santé mentale qui fait un bon travail. Les maisons médicales, des associations qui luttent contre la toxicomanie, la promotion du fait de manger sainement sont des exemples.”

Et puis prochainement, la Région bruxelloise mettra sur pieds une salle de shoot mais son emplacement reste encore inconnu. ” Il n’y a pas encore des décisions. Il faut que les associations puissent associer cette mission à celles qu’elles ont déjà. Cela devrait être décidé dans les mois qui viennent.” A titre personnel, Cécile Jodogne s’est également montrée favorable à la légalisation du cannabis.

“Je veux bien reprendre les pompiers”

En plus, Cécile Jodogne a aussi géré l’épineux dossier du Siamu. Prochainement, une tour de 45 m pour s’entraîner va être construite. “Les pompiers font déjà un excellent travail mais avoir cette tour d’exercices plus haute est une bonne chose. Je remets le service incendie et médical d’urgence dans toutes les politiques de sécurité de Bruxelles et ici dans la future école des métiers de la sécurité. On a fait bien d’autres choses mais la première est de faire rentrer le Siamu dans le XXIe siècle.”

“C’est la faute du fédéral”

Un autre dossier touche la conseillère communale schaerbeekoise: la situation des transmigrants à la gare du Nord. “Ce n’est pas facile de rejeter la faute sur le fédéral. Le fédéral est responsable de l’accueil. Le fédéral est responsable de la police des chemins de fer et laisse un commissariat vide. Le fédéral doit trouver une solution. Le déplacement des arrêts de bus est une conséquence d’une absence de gestion du fédéral. Nous subissons les impacts comme la malpropreté ou le déplacement des arrêts de bus. Il faut construire ce centre d’orientation pour les accueillir dans des conditions dignes. On ne peut pas rester comme ça.”

V.Lh.