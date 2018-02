Une campagne veut permettre aux étrangers de voter aux Régionales. Que penser de cette initiative ? Débat dans M

Un collectif a lancé la pétition #1bru1vote pour demander l’extension du droit de vote à tous les étrangers de la région bruxelloise lors des élections régionales. 200 000 ressortissants européens et 90 000 citoyens hors union à Bruxelles sont privés du droit de vote aux régionales. Bertrand Wert, l’initiateur de la campagne, et Aurélie Czekalski, Présidente des Jeunes MR région bruxelloise sont sur le plateau de “M” pour en débattre.

“On demande à avoir plus de démocratie“, explique Bertrand Wert avant d’ajouter: “415 000 personnes, c’est un tier des Bruxellois, un tier d’électorat. C’est les faire accéder à toute une série de compétences où ils pourraient donner leur avis et soutenir la région dans ces démarches“.

De son côté, Aurlie Czekalski (MR) n’est pas du même avis : “On estime que c’est un peu prématuré. On voudrait mettre le focus sur le droit de vote des Belges de l’étranger pour les Régionales.” Elle pointe également du doigt, le peu de participation aux élections communales de 2012: “ les ressortissants européens et non européens ont pu s’inscrire, mais finalement les taux d’inscription étaient peu élevés.”

