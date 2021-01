Bruxelles-Ville : un panel de citoyens en plein débat sur le futur de l’avenue de Stalingrad

Le réaménagement de l’avenue de Stalingrad, faisant suite aux travaux de construction de la ligne du métro 3 par la Stib, est au centre des débats. Différents scénarios sont sur la table, dont l’un où l’avenue deviendrait totalement interdite aux voitures. Les résidents, eux, demandent plus de temps pour avoir leur mot à dire.

Depuis novembre, la Ville de Bruxelles a organisé plusieurs réunions avec un panel de citoyens, composé de six entrepreneurs, six résidents, d’un représentant des deux parties mentionnées, d’un représentant d’une association sportive et d’une école. Une enquête en ligne a aussi été lancée, où plus d’un millier de personnes ont fait part de leurs préférences pour ce réaménagement, prévu pour 2023.

Différentes propositions sont pour l’instant à l’étude. La première est de construire l’avenue à la même hauteur avec un espace pour la voiture des deux côtés. Un deuxième scénario laisse de la place aux voitures au milieu, là où se trouve désormais la bordure piétonne. Dans cette optique, des places de parking seraient alors construites des deux côtés, avec une bande pour les cyclistes. Dans le troisième scénario, l’avenue deviendrait totalement piétonne.

Pour l’instant, c’est le scénario numéro 2 qui est envisagé par le panel citoyen. Pour Monique Verstrepen, représentante du groupe de résidents de Stalingrad, l’idée de l’avenue piétonne a été trop rapidement délaissée : “Après une réunion d’environ une heure et demie, nous devions déjà faire un choix. Nous avons discuté plus en détails de ce scénario lors des réunions suivantes. Malheureusement, notre proposition de zone piétonne a été supprimée dès le départ”, explique-t-elle à nos confrères de Bruzz. La perspective d’une zone piétonne n’enchante par contre pas les commerçants.

