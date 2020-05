Brussels Airlines: accord entre Lufthansa et le gouvernement allemand sur les mesures d’aide

Un accord a été conclu lundi entre le groupe aéronautique allemand Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, et le gouvernement allemand sur un paquet de mesures de soutien, annonce lundi matin l’agence de presse DPA.

Lufthansa fait face à d’importantes difficultés financières à la suite de la crise du coronavirus et de la mise à l’arrêt de presque tout le secteur aérien. Le groupe et l’État allemand négociaient depuis des semaines pour obtenir un soutien public. La semaine passée, Lufthansa avait confirmé que des “discussions avancées” étaient en cours au sujet d’un paquet d’aides de 9 milliards d’euros pour sauver le groupe et ses différentes filiales (Lufthansa Cargo, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings et Swiss).

En contrepartie, le gouvernement prévoyait de prendre une participation de 20%, soit moins de la minorité de blocage dont il était un temps question, et de bénéficier de deux sièges au conseil de surveillance. L’offre était en voie de finalisation à la fin de la semaine dernière.

Un tel accord semblait en outre nécessaire pour poursuivre les négociations autour du plan de restructuration de Brussels Airlines présenté il y a 15 jours et prévoyant la suppression de jusqu’à 1.000 emplois et la réduction de la flotte de la compagnie de 30%. Les discussions entre le gouvernement belge et Lufthansa semblaient également patiner ces dernières semaines en raison de l’absence d’un tel accord en Allemagne.

Une reprise des vols

Brussels Airlines, qui reprendra une partie de ses vols commerciaux à partir du 15 juin prochain, proposera un programme adapté et réduit pour cet été. Entre le 15 juin et le 31 août, elle ajoutera ainsi progressivement des destinations à son réseau pour en atteindre 59 dans 33 pays en Europe, en Afrique et aux États-Unis d’ici le mois d’août. Ce qui correspondra à environ 30% du programme d’été initialement prévu en Europe et 40% de celui pour les liaisons intercontinentales.

Belga