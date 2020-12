Attentats de Bruxelles : qui sera renvoyé devant la cour d’assises ? La chambre du conseil en débat

C’est une étape judiciaire importante avant le procès des attentats de Bruxelles qui débutera au mieux en septembre 2021.

A partir de ce lundi et pendant plusieurs jours, la chambre du conseil de Bruxelles va entendre toutes les parties pour décider quels inculpés seront renvoyés devant la cour d’assises, un tribunal correctionnel ou bénéficieront d’un non-lieu.

Dix jours d’audience devant la chambre du conseil ont été prévus pour le règlement de procédure dans ce dossier mais il semble déjà que les débats seront clôturés plus tôt vu leur avancement.

L’audience devant la chambre du conseil de Bruxelles a débuté en milieu de matinée, en présence de 25 personnes constituées partie civile, de 45 avocats de partie civile, de quatre des inculpés et de 13 avocats de la défense.

Les juges d’instruction ont présenté un bref rapport de leur longue enquête en précisant les indices de culpabilité existants pour chaque inculpé.

Ensuite, les victimes non encore constituées partie civile ont eu l’occasion de le faire et elles ont également pu s’exprimer. D’autres victimes pourraient encore prendre la parole mardi et la parole sera ensuite donnée au parquet fédéral pour son réquisitoire.

Mercredi, les débats se poursuivront avec les plaidoiries des avocats des inculpés. Aucun des inculpés toujours détenus n’a comparu devant la chambre du conseil ce lundi. Ils étaient représentés par leurs avocats.

Quatre inculpés libres étaient par contre présents: Smail et Ibrahim Farisi, Brahim Tabich et un homme qui avait été pris à tort pour être “l’homme au chapeau”, et déjà mis hors de cause.

Les audiences se déroulent sur le site Justitia, aménagé dans l’ancien siège de l’Otan. (A.V. avec Belga)

