Aldi rappelle du filet de cheval fumé en raison d’une teneur élevée en cadmium

Aldi rappelle du filet de cheval fumé conditionné dans des barquettes en plastique de 125 grammes de la marque Délifin en raison d’une teneur en cadmium supérieure à la norme, a annoncé la chaîne de magasins lundi par communiqué.

Il s’agit des produits dont la date de consommation est valable jusqu’au 21 août et au 28 août. Ils ont été vendus entre le 11 juillet et le 6 août dans des magasins Aldi. L’entreprise a décidé, en consultation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer le produit du marché et d’appeler les clients à ne pas le consommer et le ramener en magasin où ils seront remboursés. Le cadmium peut engendrer des problèmes de santé en cas de consommation répétée, prolongée et en grande quantité, souligne Aldi. Les consommateurs peuvent contacter Aldi (contact@aldi.be) ou le fournisseur Equinox (03/326.38.48) pour obtenir des informations complémentaires.