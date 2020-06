AB InBev lance une application pour commander et payer ses consommations au café

En attendant la réouverture du secteur de l’horeca, le groupe brassicole AB InBev a présenté mardi “le café du futur” au café bruxellois Les Brasseurs. Il y montrait à quoi pourrait ressembler une future visite au café, avec les mesures de distanciation sociale et une nouvelle application.

Les tables sont espacées d’un mètre et demi. Des autocollants au sol indiquent la distance sociale. Des affiches reprennent clairement les mesures d’hygiène à respecter, et des pancartes avec un QR code sont disposées sur les tables. Ce QR code conduit à une nouvelle application qu’AB InBev propose à ses 12.000 cafés.

La ministre flamande de l’Economie Hilde Crevits (CD&V) et le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) étaient présents pour la tester et trinquer avec une bière sans alcool. “Vous pouvez utiliser l’application pour consulter la carte à table, commander des boissons et même les payer. La fonctionnalité permettant de réserver une table peut toujours être ajoutée si le Conseil national de sécurité décide que les réservations sont obligatoires”, explique Pieter Anciaux, directeur des ventes et des opérations en Belgique chez AB InBev.

Les cafés ne sont pas tenus d’utiliser l’application, mais elle peut leur faciliter la tâche. Au café Les Brasseurs, seul un tiers de la capacité pourra être utilisé à cause de la distanciation sociale alors que du personnel supplémentaire sera nécessaire pour prendre les commandes.

Le Conseil national de sécurité devrait fixer mercredi la date de réouverture de l’horeca, envisagée le 8 juin prochain.

Belga – Photo: Dirk Waem