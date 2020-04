98.000 Bruxellois en chômage temporaire

Depuis le début du confinement, nombreuses entreprises ont eu recours au chômage temporaire. Aujourd’hui, selon Actiris, 98.000 personnes en bénéficient dans la capitale.

L’ONEM a également annoncé que 14.078 entreprises bruxelloises ont mis 182.950 travailleurs en chômage temporaire. Par contre, si on se base sur le lieu de domicile, on enregistre 98.000 Bruxellois soit 30,1% des salariés vivant dans la capitale.

Les trois secteurs les plus concernés sont les activités de services administratifs et de soutien (33.000 personnes), l’horeca (18.000) et le commerce (14.000 travailleurs).

« Les employeurs impactés par les mesures d’urgence recourent d’abord au chômage temporaire. Ceci démontre que les entreprises souhaitent revenir le plus vite possible à un niveau d’activité comparable à la situation antérieure à la crise et remettre au travail leurs employés », explique Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi.

Si de nombreux secteurs sont à l’arrêt, d’autres recherchent de la main d’œuvre. C’est le cas des secteurs de l’alimentation, des transports et de la logistique, de la distribution ou des soins de santé.

Actiris a créé une page web rassemblant l’ensemble de ces offres. Elle compte actuellement 398 offres d’emploi, incluant celles reçues du VDAB et du Forem.

