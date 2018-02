Molenbeek se dote d’un complexe de foot en salle de 3 500 m²

Molenbeek s’est doté en janvier d’un nouveau complexe de foot en salle baptisé “Urban Foot Five”. Samedi à 18h, un tournoi était organisé pour célébrer son ouverture.

4 terrains de foot dernier cri, une cafétéria flambant neuve … “L’Urban Foot Five” situé rue de l’Indépendance à Molenbeek fait près de 3500 mètres carrés et peut accueillir plus de 300 personnes. L’infrastructure ravit les joueurs et le public. Il aura fallu seulement deux mois de travaux pour concevoir ce complexe.

► Reportage de Jean-Michel Herbint et Hugo Marx