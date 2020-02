Jef Van Damme (sp.a) : “Les travaux du stade Edmond Machtens incombent au club”

Ce mardi, nous vous annoncions que les entraînements et les matchs des jeunes au RWDM étaient annulés jusqu’à nouvel ordre à la suite d’une infiltration d’eau. L’infiltration, au niveau de la tribune Goethals, pourrait provoquer un court-circuit. Environ 500 jeunes sont concernés. Au lendemain de cette annonce, la commune de Molenbeek réagit.

L’état du stade Edmond Machtens sème la discorde entre le président du club et l’échevin sp.a des travaux publics et des propriétés communales, Jef Van Damme. Si Thierry Dailly affirme qu’il en va de la responsabilité de la commune, le son de cloche est tout autre du côté de Jef Van Damme: “Nous regrettons évidemment que les entraînements soient annulés quand on sait à quel point le sport est important pour nos jeunes”, avant de poursuivre : “Une convention d’occupation et de partenariat rédigée sous l’ancienne bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans, régit clairement les responsabilités de chacun dans l’entretien et les réparations du stade Edmond Machtens. La convention est claire: la responsabilité de l’entretien incombe uniquement à l’occupant. La commune n’a aucune responsabilité dans la réparation de la chaudière ou le traitement de l’infiltration.”

L’échevin s’étonne d’ailleurs de la réaction du président du club, Thierry Dailly qui avait déclaré ce mardi: “L’année passée, on a réglé le problème avec des bouts de ficelle mais malheureusement ça n’a pas suffi.”

L’échevin précise que la commune a déjà réalisé plusieurs travaux au profit des jeunes, notamment l’éclairage autour du terrain. “Nous allons également investir 200.000 euros pour refaire les vestiaires et les douches, y compris du côté de l’Ecole des jeunes”, conclut-il.

