Des mois de perturbations pour plusieurs lignes de trams et bus dans le centre de Bruxelles

Conséquence des travaux place Royale et avenue Jules de Trooz , les itinéraires de six lignes de trams et de bus ont changé depuis dimanche, et ce jusqu’à la fin du printemps ou de l’automne (selon les lignes). Les chantiers, servant à piétonniser, rénover et sécuriser, obligent les usagers à trouver des plans B pour leurs déplacements. Sont concernés les trams 10, 62, 92, 93 et les bus 58 et 88.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Frédéric De Henau et Manuel Carpiaux

D’ici l’été 2026, Beliris poursuit les travaux pour piétonniser la place Royale, adapter les voies de la rue de la Régence entre les arrêts Poelaert et Royale, trop usées, de manière à clarifier la situation actuelle et sécuriser les usagers, installer un éclairage scénographique pour mettre le patrimoine de la place en valeur, et restaurer l’étanchéité de l’Aula Magna en sous-sol. Les changements concernent aussi Jules De Trooz, où un nouvel arrêt Masui, sûr et conforme aux normes, sera créé, entre celui du même nom existant, et celui de Jules De Trooz, lesquels seront donc fusionnés.

Pour ce faire, les trams 92 (entre Parc et Louise) et 93 (entre Jules de Trooz et Louise) sont suspendus jusqu’à l’automne de cette année. Dès le lundi 27 janvier, cependant, les trams 93 (venant de Legrand) desserviront aussi l’arrêt Poelaert. Les travaux ont débuté dimanche par la pose d’un aiguillage au niveau du pont Jules De Trooz.

Les trams 10, qui desservent les arrêts Docks Bruxsel du tram 7, et qui, en direction d’Hôpital Militaire, desservent l’arrêt Thomas du tram 55 direction Da Vincis, sont déviés entre Docks Bruxsel et Thomas via Verboekhoven et Liedts. Les arrêts Mabru et Jules De Trooz ne sont, quant à eux, pas desservis. L’arrêt Masui reste desservi par les bus 58. Les trams 62 ne circulent, eux, seulement qu’entre Liedts et Eurocontrol. Les lignes 10 et 62 sont dans cette situation jusqu’en juin.

Dans un souci d’adaptation aux nouvelles lignes, la déviation concerne aussi les bus 58 et 88, Ainsi, un arrêt supplémentaire « Tunnel Pavillon » sera desservi, entre Stephenson et Masui, même si ce dernier reste desservi. Les bus 88, entre Entrepôt et Gare du Nord, via Marie-Christine et Destouvelle, changent aussi d’itinéraire.

► Lire aussi | La place Royale réaménagée en zone piétonne partielle: les travaux ont débuté

► Lire ausssi | Place Royale, rue de la Régence, avenue de la Reine : le point sur les travaux de la STIB

Les alternatives existantes

Pour garantir malgré tout la circulation des Bruxellois, d’autres options de trajet sont proposées.

Les passagers quotidiens du tram 93 entre entre Jules De Trooz et Louise peuvent prendre le tram 10 et 25 entre Rogier et Liedts/Lefrancq (via le métro 6 depuis Bockstael ou via bus 88 depuis Marie-Christine), le tram 92 entre Sainte-Marie et Parc, ou encore le métro 2 et 6 entre Heysel et Louise (via Bockstael).

À la place des trams 92 entre Parc et Louise, il est possible de prendre les mêmes métros, entre Louise et Botanique, jusqu’à Arts-Loi et les métros 1 ou 5.

Pour se rendre entre Louise et Sainte-Marie, les métros 2 ou 6 sont encore un bon choix, jusqu’à Botanique, avant de pouvoir investir le 92.

Aller entre Louise et Royale est possible, soit grâce aux bus 38 ou 95, soit aux métros 2 ou 6.

Un déplacement entre Sainte-Marie et Bockstael peut s’effectuer en 92 jusqu’à Botanique, métro 2 ou 6 jusqu’à Elisabeth, et métro 6 entre Simonis et Bockstael.

Le trajet entre Botanique et Bockstael est donc possible en prenant soit les métro 2 ou 6 jusqu’à Elisabeth, soit directement le métro 6 entre Simonis et Bockstael.

Pour aller entre Bockstael et Parc, mieux vaut prendre, soit les métros 1 ou 5 jusqu’à Beekkant, et le métro 6 direction Roi Baudouin.

Se rendre entre Parc et Liedts ou entre Botanique et Liedts peut se faire en prenant le tram 92 jusqu’à Robiano avant de prendre le 25 ou le 62.

Aller quelque part entre Sainte-Marie et Liedts est possible en prenant le 92 jusqu’à Verboekhoven et le tram 55 vers Rogier, ou à pied (1 km, 13 min), ou en tram 25 ou 62, entre Lefrancq et Liedts.

Le bus 38 est quant à lui recommandé pour aller entre Royale et Vleurgat ou Royale et Héros.

Si l’on doit d’ordinaire se déplacer en tram 10 entre Docks Bruxsel et Thomas via Verboekhoven et Liedts, le bus 58 à Masui, par la correspondance tram 10 et bus 58 à la Gare du Nord, est la solution.

Étant donné que les trams 62 ne se déplacent plus qu’entre Liedts et Eurocontrol, leurs habitués ont la possibilité de prendre le métro 6 entre Heysel et Bockstael via Stuyvenbergh, le tram 19 entre Saint-Lambert et Cimetière de Jette, les trams 10, 25 ou 55 entre la Gare du Nord / Rogier et Liedts (via métro 6 depuis Bockstael ou le bus 88 depuis Bockstael / Marie-Christine), ou le 93 entre Guillaume De Greef et Jules De Trooz.

J.D.