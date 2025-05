Les hypermarchés Cora commenceront à être restructurés à partir du 30 septembre

La direction de l’enseigne d’hypermarchés Cora et les syndicats se sont retrouvés ce jeudi, un mois jour pour jour après l’annonce de l’arrêt de l’activité des sept hypermarchés et des services de support de l’enseigne pour le 31 janvier 2026. Plus de 1.700 emplois sont menacés en Wallonie et à Bruxelles par la fermeture de Cora.

“Nous n’avons pas encore vraiment négocié aujourd’hui mais nous avons reçu une série d’informations” sur plusieurs sujets épineux, a indiqué jeudi soir, à l’issue de la réunion, la présidente du Setca, Myriam Delmée. L’une de ces questions concerne “la manière dont l’activité va se poursuivre” au sein des magasins alors que ceux-ci commenceront à être restructurés à partir du 30 septembre.

Transformation des magasins

Les activités non-alimentaires seront alors fermées au fur et à mesure en vue d’une transformation des magasins, ce qui entraînera des premières salves de licenciements. “La question est de savoir comment va-t-on faire pour avoir les bonnes personnes au bon moment sans forcer aucun travailleur à être licencié trop tôt mais sans forcer non plus des travailleurs qui ne le voudraient pas à rester“, résume en substance Myriam Delmée.

Pour y voir plus clair, la direction va dresser un “cadastre” des désidératas des travailleurs qui devra ensuite être affiné magasin par magasin par les responsables locaux. Direction et syndicat ont également évoqué la question des indemnités de licenciement des nombreux travailleurs et travailleuses à temps partiels que compte l’enseigne. Les syndicats soulignent que maints travailleurs ont réduit leurs prestations “pour rendre service” à Cora et ne doivent donc pas en être pénalisés.

Une même logique prévaut, selon les syndicats, pour des intérimaires qui l’ont été parfois très longtemps, faute de se voir accorder un CDI. “Nous demandons aussi une attention particulière pour ces personnes”, poursuit Myriam Delmée. Mais “nous marchons sur des œufs. Nous sommes sur le fil du rasoir“, résume la présidente du Setca. Les syndicats redoutent en effet que la direction de Cora ne se dirige purement et simplement vers une faillite s’ils se montrent trop exigeants.

Prochaines réunions en mai

De plus, le groupe immobilier Mitiska, auquel la direction va céder les magasins et les galeries commerciales attenantes, n’a pas participé à la réunion de ce jeudi. Direction et syndicat ont prévu de se revoir les 15 et 21 mai. Des représentants de Mitiska devraient être présents à la réunion du 21 mai. D’ici là, une rencontre est prévue avec le cabinet du ministre wallon de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, le 12 mai, pour une nouvelle réunion de la Cellule de crise.

Le Setca y plaidera pour la mise en place d’une cellule de reconversion pilotée par le Forem et non par une société privée d’outplacement.

avec Belga