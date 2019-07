Un accident sur le Ring provoque de nombreuses files près de Jette

Un accident impliquant notamment un motard provoque de longues files au nord du Ring de Bruxelles, ce mardi matin.

Les automobilistes doivent prendre patience, ce mardi matin, sur le Ring de Bruxelles. Selon le Vlaams Verkeerscentrum, le centre flamand de la mobilité, un accident impliquant un motard et un automobiliste a mené à la fermeture de deux bandes de circulation sur le ring extérieur à hauteur de Jette, non loin de la sortie n°9.

L’accident n’a pas fait de blessé grave, selon les premières informations.

Ces perturbations ont mené à la formation de longues files, entre Dilbeek et Wemmel sur le ring intérieur et entre Zaventem et Grand-Bigard sur le ring extérieur. On compte plus de deux heures de retard suite à ces bouchons sur le ring extérieur.

Gr.I. – Photo : Google Maps