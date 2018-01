L’UZ Brussel utilise un appareil pour mieux nourrir les patients gravement malades

L’UZ Brussel a, depuis mercredi, recours à un appareil pour mesurer avec précision le métabolisme et la consommation d’énergie des patients gravement malades et ainsi déterminer plus précisément la quantité de nutriments dont le patient a besoin. Cette démarche aura un impact positif sur les chances de survie, estime l’hôpital.



Jusqu’à présent, une formule plus que centenaire et “imprécise” était utilisée pour déterminer la bonne quantité d’alimentation artificielle. On tenait alors particulièrement compte du poids corporel des patients.

Le “moniteur métabolique” de l’UZ Brussel fournira dorénavant des valeurs plus exactes. “Des études sur des patients atteints d’un cancer ont démontré qu’une nutrition juste assure une meilleure survie”, explique le professeur Elisabeth De Waele, chef des soins intensifs à l’UZ Brussel.

Une administration plus précise de la nutrition artificielle, en particulier pour les patients dans le coma, évite également, selon l’hôpital, des frais au patient et à la société. Le nombre d’infections est en effet réduit et le malade se rétablit plus rapidement, de sorte qu’il retourne bien souvent plus vite à son domicile. (avec Belga)

■ Reportage de David Courier et Thierry Dubocquet.