Une première en Belgique : une double pompe a été implantée chez un patient souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë

Pour la première fois en Belgique, une double pompe a été implantée chez un patient souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë, a rapporté jeudi l’hôpital universitaire UZ Brussel.

Le patient serait enfin rentré chez lui pour fêter le Nouvel An avec sa famille, après plus de trois semaines aux soins intensifs.

Le patient, qui s’est vu implanter la double pompe, a été admis au début du mois de décembre, après avoir fait une crise cardiaque. L’UZ Brussel est, donc, le premier hôpital à avoir eu recours à ce dispositif en Belgique.

► VOIR AUSSI | Un défibrillateur de dernière génération implanté à l’UZ Brussel

“En raison d’une fonction cardiaque trop faible, et après l’opération, une assistance séparée a été mise en place pour le ventricule gauche et le ventricule droit grâce à deux pompes différentes“, a expliqué le cardiologue Tim Balthazar. “Cela a, d’une part, permis au patient de se réveiller rapidement. D’autre part, chacun des ventricules a désormais la possibilité de récupérer par lui-même grâce à la combinaison de ces pompes et une transplantation cardiaque a pu être évitée.”

Cette innovation médicale permet une mobilisation et un rétablissement plus rapides des patients souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë. En association avec la Cardiogenic Shock Team, l’UZ Brussel étend ainsi son expertise dans le traitement et la guérison des pathologies cardiovasculaires.

Belga – Photo : Belga