Ixelles : les personnes âgées aussi privées de sortie dans les parcs animaliers

Début janvier, le collège communal ixellois décidait de ne plus organiser de sortie scolaire dans des parcs où des animaux sauvages sont gardés en captivité. Un mois plus tard, le conseiller communal Yves De Jonghe (MR) a fait remarquer lors du dernier conseil communal que cette suppression s’appliquait également aux séniors, bénéficiaires du Creapass, rapporte La Capitale.

La question des sorties au zoo est réapparue sur la table du conseil communal du 30 janvier dernier. A cette occasion, le conseiller communal Yves De Jonghe a expliqué : “Lors d’un déjeuner de Noël avec des retraités et des personnes âgées, plusieurs personnes sont venues se plaindre de ne plus pouvoir aller au zoo”, avant de poursuivre, “la décision prise par le collège ne concerne en réalité pas que les écoles. Les pensionnés aussi ne peuvent plus aller au zoo. Ce qui est vraiment dommage, car pour eux, une visite dans un parc animalier, ce n’est que du plaisir.”

La suppression s’applique en effet aussi aux bénéficiaires du Creapass, peut-on lire dans La capitale. Ce pass permet aux personnes de plus de 55 ans et aux allocataires sociaux qui en font la demande et qui payent une cotisation annuelle de 3,8 euros de participer à des voyages, activités, visites, etc. Depuis 2020, les visites dans les parcs animaliers ne font plus partie des propositions offertes grâce à cette carte.

L’échevine des Seniors, Audrey Lhoest (Ecolo), explique ce choix: “cette réponse intègre bien cette question des parcs animaliers”. Pour 2021, “la liste des activités sera arrêtée sur base des demandes que nous recevrons et discutées avec nos seniors. Un choix sera alors opéré par les services concernés sur cette base”, précise-t-elle.

A.V. – Photo: Belga