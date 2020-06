Ixelles : la plaque pour les 60 ans de l’indépendance du Congo contient plusieurs erreurs en néerlandais

Ce mardi, la Première ministre Sophie Wilmès (MR), le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort (PS) et le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) ont inauguré une plaque commémorative à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo. Sauf que la traduction néerlandaise de cette plaque contient plusieurs erreurs.

Une internaute attentive nous a signalé ce mardi après-midi deux coquilles sur la plaque commémorative inaugurée ce matin à Ixelles. Cette plaque est en effet écrite en français et en néerlandais, et propose en prime les paroles de la chanson “Indépendance Cha cha” de l’orchestre African Jazz dirigé par Joseph Kabasele. Mais la version néerlandaise n’est pas sans erreur…

La plaque évoque ainsi le 60e anniversaire comme “het 60ste verjaardag”. Or c’est l’article “de” qui doit être utilisé pour le mot “verjaardag” (anniversaire).

En outre, la République démocratique du Congo se dit en néerlandais “Democratische Republiek Congo” et non “Democratische Republiek van Congo”.

La plaque indique que celle-ci a été “inaugurée par”, traduit en néerlandais par “ingehuld door”. Cela doit normalement être traduit par “ingehuldigd door”.

Enfin, il manque un e à burgemeester”, noté “burgmeester” sur cette plaque.

Du côté de la commune d’Ixelles, il se confirme que les erreurs ont bien été remarquées. “Nous regrettons cette situation. Nous avions déjà pris toutes dispositions pour placer une plaque définitive corrigée et en couleurs, le plus rapidement possible”, indique la commune. “Il n’a malheureusement pas été possible de l’avoir pour aujourd’hui. Nous présentons nos excuses à celles et ceux qui ont pu interpréter ce problème de coquilles comme un manque de respect, ce qui n’est évidemment absolument pas le cas. Dès vendredi la plaque définitive et corrigée sera apposée.”

