Associations et organisations en tous genres mettront la nature à l’honneur à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, le 22 mai prochain, annonce jeudi le Museum des sciences naturelles. Une foule d’activités sont prévues pour reconnecter les citoyens à l’environnement et ainsi les inviter à mieux le préserver.

“C’est une source mondiale d’aliments, de médicaments, de matériaux de construction, de loisirs… ; en bref, une police d’assurance-vie pour les générations actuelles et futures et un tampon contre le changement climatique“, rappelle le Museum des sciences naturelles. Quoi donc? La biodiversité, pardi! Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité signée par 195 pays et l’Union européenne, ses objectifs de conservation, d’utilisation durable et de distribution équitable des bénéfices obtenus par l’exploitation des animaux, des plantes, des champignons et des bactéries sont toujours d’actualité.

En Europe, la biodiversité est principalement menacée par l’intensification de l’agriculture et de la sylviculture, l’utilisation intensive de pesticides et d’engrais chimiques, note la plateforme d’experts sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Cette dernière pointe également le gaspillage alimentaire : 40% de la nourriture produite est jetée. L’Union européenne, le WWF, Natura 2000 et bien d’autres partenaires organisent dès lors de nombreuses activités pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement. Au programme jusqu’en juin: des excursions en kayak pour la Journée de la Lys vivante, des moulages de traces d’animaux avec Natura 2000, les 20 km de Bruxelles sous le slogan “MoveforNature” du WWF ou encore des stands alimentaires de saison, traditionnels et locaux du Festival de l’Environnement à Bruxelles. Top départ dès le 21 mai.

Belga