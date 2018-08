Le Partenariat local de prévention lancé à Ganshoren a permis une baisse des vols

Les statistiques de la police à Ganshoren montrent l’efficacité de ce Partenariat local de prévention (PLP), lancé pour la première fois en Région bruxelloise en 2012.

Selon La Dernière Heure, les chiffres de vols dans les habitations de la commune de Ganshoren ont clairement diminué depuis six ans : de 28 vols en 2012, la police a enregistré six vols en 2017 et seulement 2 durant les six premiers mois de 2018. Le nombre de tentatives de vol a également diminué drastiquement passant de 24 en 2012 à une seule durant le premier semestre de 2018.

Ce seul PLP lancé sur le territoire de Ganshoren a été lancé dans les quartiers du parc Albert, du Bam et des Sorbiers et compte près de 600 maisons et 1.200 habitants chargés d’échanger des informations avec la police et les autres riverains afin de renforcer la sécurité dans ces quartiers. Les voisins veillent et se veulent ainsi plus vigilants grâce à ces informations. Des réunions sont régulièrement organisées entre la police, les autorités communales et les riverains afin de faire le point sur ce partenariat et donner des conseils pour l’améliorer.

Depuis 2012, neuf Partenariats locaux de prévention ont été mis en place en Région bruxelloise dont cinq à Woluwe-Saint-Pierre ou un plus récent à Berchem-Sainte-Agathe.

Gr.I. – Photo : illustration Belga