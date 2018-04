Sven Mary réagit au verdict du procès de la rue du Dries : “Je verrai avec Salah Abdeslam s’il veut faire appel”

Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont été condamnés lundi à une peine de 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative d’assassinat à caractère terroriste et possession illégale d’armes à feu. L’avocat de Salah Abdeslam est resté prudent quant à la suite des événements.

“Nous allons analyser le jugement de fond en comble. Il nous paraît assez créatif, surtout pour le problème de procédure”, a réagi l’avocat de Salah Abdeslam, Me Sven Mary, lundi vers 11h00, au palais de justice de Bruxelles, après le prononcé d’une peine de 20 ans de prison à l’encontre de son client.

“Je verrai avec Salah Abdeslam quel est son souhait, s’il veut faire appel ou non”, a-t-il précisé.

Me Isa Gultaslar se dit “perplexe”

Me Isa Gultaslar, avocat de Sofien Ayari, a, comme Me Sven Mary, expliqué qu’il devait s’entretenir avec son client afin de savoir s’il y a lieu d’interjeter appel.

Le pénaliste s’est dit “perplexe” concernant la motivation du jugement. Il estime que le tribunal n’est pas allé au bout de la réflexion, notamment en ne répondant pas à la question de savoir qui a tiré sur les policiers.

Me Maryse Alié : “Satisfaite du jugement dans son ensemble”

“Je ne peux pas me prononcer sur la peine en tant que partie civile mais je peux dire que je suis satisfaite du jugement dans son ensemble. C’est un jugement très bien motivé qui correspond à la jurisprudence”, a déclaré Me Maryse Alié, l’avocate de plusieurs policiers victimes de la fusillade rue du Dries. “Que le tribunal ait estimé que le fait d’avoir fait feu sur des policiers avec des armes de guerre est un acte terroriste me satisfait particulièrement”, a ajouté l’avocate.

Ses clients, des policiers français qui faisaient partie du groupe d’intervention rue du Dries le 15 mars 2016, ont obtenu des dommages et intérêts de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Avec Belga – Photo : Belga/Pool François Lenoir