Uber : le PS et Ecolo veulent le Plan Taxi, les autres partis de la majorité proposent une solution provisoire

La question politique autour de la situation sociale des chauffeurs LVC prend des allures de clash au sein même du gouvernement bruxellois

Ce lundi après-midi, des dizaines de chauffeurs Uber ont poursuivi leur action de protestation devant le Parlement bruxellois. Ils ont cette fois manifesté devant l’entrée du Parlement sans bloquer la voirie, avant de rencontrer plusieurs députés bruxellois, dont des représentants du MR, du cdH ou encore de DéFI.

Et comme cela s’est vu ce lundi midi dans le Face à face de Toujours + d’Actu, la réforme du secteur du transport rémunéré de personnes continue de faire couler beaucoup d’encre sur le plan politique. Le PS souhaite déposer en urgence le fameux Plan Taxi, attendu depuis cinq ans, qui doit réformer l’ensemble du secteur. Une proposition soutenue par son partenaire de gouvernement, Ecolo. Alors que dans ce même gouvernement, DéFI, Groen, Open VLD et One.brussels ont déposé ce lundi après-midi une proposition d’ordonnance temporaire en extrême urgence pour permettre aux chauffeurs LVC liés à Uber de reprendre leur travail dès le 10 décembre, voire le 13 décembre au pire, en attendant l’arrivée du Plan Taxi.

Une solution que le PS rejette totalement, alors que dans l’opposition, le cdH et le MR indiquent par voie de communiqué qu’ils “pourraient” soutenir ce texte, sous réserve de lecture. Le texte a été proposé par Arnaud Verstraete (Groen), Marc Loewenstein (DéFI), Carla Dejonghe (Open Vld) et Els Rochette (one.brussels-Vooruit). La législation définitive, elle, devra encore recevoir divers avis et faire l’objet d’une concertation avec le secteur.

Malgré ces dissensions, le chef de groupe PS au Parlement bruxellois Ridouane Chahid, affirme qu’il à l’agence Belga qu’il n’y a “pas de rupture” au sein de la majorité.

Pour rappel, près de 2 000 chauffeurs LVC sont à l’arrêt depuis vendredi dernier, 18h00, en raison d’une décision de la cour d’appel de Bruxelles. Celle-ci estime que l’ordre de cessation émis contre UberPop en 2015 devait aussi s’appliquer à UberX. Uber a fermé sa plateforme pour éviter le payement de lourdes astreintes.

Face à cette décision, le gouvernement bruxellois s’est accordé sur un avant-projet du plan Taxi, jeudi dernier, et le PS a annoncé le dépôt de ce plan devant le Parlement bruxellois, afin de régler la question au plus vite en évitant le passage par le Conseil d’État (nécessaire en cas d’ordonnance du gouvernement, et non si elle émane du parlement régional).

Du côté des chauffeurs, on demande que la solution d’urgence soit privilégiée. Une manifestation devant le siège d’Uber est également prévue ce mercredi si la plateforme ne permet pas le retour des chauffeurs au travail.

■ Duplex de Yassine Mossati et Marjorie Fellinger.