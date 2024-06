Benjamin Dalle demande (CD&V) aux formateurs de s’appuyer sur le comité de monitoring budgétaire

Benjamin Dalle a énuméré les priorités du CD&V à Elke Van den Brandt jeudi : l’emploi, un budget crédible, la simplification des structures bruxelloises et le bilinguisme.

Benjamin Dalle, ministre sortant du gouvernement flamand, en charge des Médias et des Affaires bruxelloises, élu en tant que tête de liste du CD&V au Parlement bruxellois, a demandé jeudi aux deux formateurs bruxellois, David Leisterh (MR) et Elke Van den Brandt (Groen), de faire examiner le budget pluriannuel bruxellois par le comité de monitoring de Bruxelles.

Durant la campagne, M. Dalle a fait partie des rares candidats, à défendre un programme budgétaire chiffré.

“De cette manière, nous aurons des ‘bases incontestées’ pour les négociations de coalition“, a-t-il déclaré jeudi après sa conversation avec Mme Van den Brandt, la formatrice de l’aile néerlandophone de la future majorité bruxelloise.

Un seul siège pour le CD&V bruxellois

M. Dalle a souligné que le CD&V, en tant que plus petit groupe avec un siège, ne jouait pas immédiatement un rôle dans les négociations visant à former une nouvelle majorité bruxelloise.

Il appartient, selon lui, à Elke Van den Brandt d’avoir une conversation sérieuse avec Fouad Ahidar qui, avec son équipe, a gagné 3 sièges, est la deuxième liste la plus importante du groupe néerlandophone. Avec Groen, cela fait 7 sièges, et il ne reste plus qu’un seul des groupes ayant 2 sièges – N-VA, Open Vld, Vooruit.brussels et Vlaams Belang – pour former une majorité. Sans l’équipe Fouad Ahidar, quatre partenaires de coalition sont nécessaires, ce qui laisserait un groupe sans membre du gouvernement. A moins que les francophones n’acceptent un deuxième secrétaire d’Etat néerlandophone, a fait remarquer Benjamin Dalle.

M. Dalle a énuméré les priorités du CD&V à M. Van den Brandt jeudi : l’emploi, un budget crédible, la simplification des structures bruxelloises et le bilinguisme. Dans ce dernier contexte, le CD&V plaide pour que le bilinguisme soit une priorité.

Dans ce dernier contexte, le CD&V soutient que le bilinguisme devrait être inclus dans les conditions d’agrément des institutions de soins, afin que l’inspection des soins puisse veiller au respect des exigences en matière de bilinguisme.

Belga