Plateau du Heysel : la Région bruxelloise n’investit plus dans la SCRL Neo

La Région bruxelloise a décidé pour la 2e année consécutive de ne pas financer la SCRL Neo. Un finalement pourtant prévu avec la Ville de Bruxelles lors de la création de la SCRL en 2014. La Région économise une nouvelle fois 8 millions d’euros, mais cette décision peut laisser supposer un désinvestissement régional au niveau du réaménagement du plateau du Heysel. Surtout que les négociations entre Ville et Région semblent être au point mort quant à la rénovation des palais de Brussels Expo.

Le budget 2023 fraîchement arrivé a déjà révélé un point interpellant. Comme en 2022, le gouvernement bruxellois a décidé de ne pas mettre les 8 millions d’euros qu’elle doit verser sur le compte de la SCRL Neo. Pour rappel, cette SCRL est gérée par la Ville de Bruxelles et la Région pour financer la 2e phase du réaménagement du plateau du Heysel. Contractuellement, la Région doit verser 8 millions par an et la Ville s’acquittera de sa part lorsqu’elle percevra le canon du centre commercial Neo, soit un total de 168 millions d’euros.

Or, en 2021, la Région avait décidé de ne pas verser sa part. Cette décision se justifiait par la crise sanitaire et le contexte financier difficile. Mais pour 2023, tout rentrera dans l’ordre. C’est en tout cas ce que l’on disait fin 2021.

Un an plus tard, le discours a changé. Cette fois, le ministre-président, Rudi Vervoort (PS), ne cherche pas d’excuse dans la crise énergétique. Il assume. Comme le projet de construction d’un centre de congrès dans le cadre de Neo 2 ne se fait plus, il n’est pas nécessaire actuellement de financer la SCRL Neo. Et il ajoute même dans sa réponse à une interpellation de la députée Les Engagés, Céline Fremault, que cette décision n’est pas révélatrice de tensions entre la Ville et la Région, et qu’au contraire, la Région soutient le projet de réaménagement du plateau du Heysel puisqu’on y développe de nouvelles lignes de transports en commun.

Le PRAS est aussi passé en première lecture et devrait passer en deuxième lecture avant la fin de l’année, annonce le cabinet de Rudi Vervoort malgré les nombreux avis critiques.

Pas d’avancée sur la rénovation de Brussels Expo

Cependant, cet argent pourrait servir à la rénovation des palais des expositions qui sont aujourd’hui vétustes, énergivores et ne répondent plus aux attentes du secteur des congrès. Si l’activité repart timidement, les gestionnaires de Brussels Expo tirent la sonnette d’alarme depuis plus de deux ans. Il faut rénover dès maintenant les palais si Bruxelles ne veut pas perdre tous les congrès dans les cinq prochaines années.

La Ville de Bruxelles, gestionnaire de l’ASBL Brussels Expo, demande depuis des mois une réponse au ministre-président bruxellois. Comment la Région peut-elle aider la Ville à réaliser les travaux nécessaires ? Pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), il est impossible que la Ville soit l’unique trésorière, elle n’en a pas les moyens, et surtout Brussels Expo rapporte à l’ensemble de l’économie bruxelloise.

Il était notamment question de la création d’une structure commune qui permettrait de financer les projets, mais les obstacles semblent nombreux. À tel point que certains pensent à d’autres moyens de financement, quitte à se tourner vers des investisseurs privés. Preuve que les relations entre Ville et Région ne sont pas au beau fixe.

