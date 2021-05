Tourisme : visit.brussels présente son plan de relance en six points

Le gouvernement bruxellois a approuvé jeudi dernier le plan de relance pour l’année 2021 de visit.brussels, l’organisme régional en charge du tourisme dans la capitale.

Avant cette proposition de plan de relance, visit.brussels avait mené des rencontres avec près de 200 partenaires pour retenir 189 idées destinées à relancer les secteurs touristique, événementiel et culturel en Région bruxelloise. Ce plan, approuvé jeudi dernier par le gouvernement bruxellois, est divisé en six point stratégiques.

D’abord, un premier axe consiste à “attirer à Bruxelles les visiteurs locaux et belges, ainsi que ceux des régions voisines”, via des campagnes de communication, appuyant notamment sur la sécurité sanitaire dans la capitale. Touristes mais aussi travailleurs seront notamment touchés par ces publicités. Un budget de près de 1,75 million d’euros est prévu pour ces diverses campagnes.

Le deuxième axe consistera à “optimiser l’expérience des populations locales et des visiteurs”. 100 000 chèques-cadeaux d’une valeur de 40 euros vont notamment être distribués aux touristes belges et internationaux afin de les dépenser chez une série de partenaires touristiques et culturels comme les attractions touristiques, les musées, les hébergements officiellement reconnus, les associations de visites guidées ou encore les événements bruxellois.

Deux nouveaux fonds de soutien

Le troisième axe sera un “soutien financier à la relance du secteur”. Un fonds de soutien pour le développement d’une offre touristique durable et inclusive est ainsi prévu, tout comme un fonds de soutien à l’investissement de solutions numériques, le tout pour un total d’un million d’euros.

Le quatrième axe sera la “transformation numérique accélérée du secteur”, et le cinquième axe concernera “l’évolution vers une destination durable exemplaire”.

Enfin, le dernier point permettra “d’aider tous les partenaires à actualiser leurs connaissances et leurs compétences”, via des formations et un meilleur partage d’informations au sein du secteur.

L’ensemble du plan de relance pour le tourisme et la promotion culturelle de Bruxelles aura un budget de 7,6 millions d’euros, dont 1,6 million d’euros émanant directement du budget de visit.brussels. “Ce plan permettra non seulement de rendre Bruxelles plus attractive et divertissante pour les Bruxelloises et Bruxellois et pour tous ses visiteurs mais aussi de soutenir les secteurs de l’Horeca, de la culture et de l’événementiel, qui en ont tant besoin“, confirme le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge