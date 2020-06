Bulles de 15 personnes, événements autorisés jusqu’à 400 personnes… : voici les nouvelles mesures du CNS

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce mercredi matin. Au programme du jour, la phase 4 du déconfinement. Toutes les activités peuvent reprendre à l’exception des boîtes de nuit et des rassemblements de masse. Un protocole est toujours d’application. Le port du masque reste fortement recommandé.

Pour démarrer la conférence de presse, la Première ministre, Sophie Wilmès (MR) s’est adressée aux jeunes qui ont fait la fête samedi sur la place Flagey. “Les personnes présentes ont mis en danger les efforts faits. Nous ne sommes pas à l’abri d’un rebond, il suffit de regarder les chiffres dans les autres pays, a commenté Sophie Wilmès. La plupart des jeunes qui faisaient la fête s’estiment moins vulnérables mais c’est une erreur. Le virus n’est pas inoffensif. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches et pour la population en général.”

Une bulle élargie à 15 personnes

C’était dans l’air. La bulle de 10 personnes par semaine passe à 15 personnes. Il sera donc possible de passer un moment privilégié avec 15 personnes et de recevoir un tel groupe chez soi. A chaque fois, il faudra continuer à respecter les règles sanitaires, privilégier les activités en plein air, prendre des dispositions de protection envers les plus vulnérables et respecter la distance de sécurité.

Les activités qui n’étaient pas accessibles le sont de nouveau: piscines, centres de wellness, parcs d’attractions, cinéma, casinos, salles de congrès, de fêtes et de réception. Pour ces dernières, le nombre de personnes autorisées sera de 50. Un protocole sera d’application pour chaque secteur. Il faudra respecter la distance de sécurité, les heures de fermeture, l’entretien, le nombre de personnes et le port du masque qui reste fortement recommandé. Les boites de nuit et les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés.

Des événements à 200 personnes en intérieur, 400 à l’extérieur

Pour les événements, la capacité maximale sera de 200 personnes pour l’intérieur et 400 pour l’extérieur pour tout le mois de juillet. En août, ce nombre pourrait monter à 400 personnes en intérieur et 800 à l’extérieur. Cela vaut aussi pour les manifestations. “On rappelle qu’elles doivent toujours faire l’objet d’une demande d’autorisation, a précisé Sophie Wilmès. Celles-ci doivent être statiques et avec un respect de distances.” Pour les petits événements, un outil pour l’organisation sera mis en ligne.

Un assouplissement de certaines mesures

A partir du 1er juillet, il sera à nouveau possible d’aller au magasin avec d’autres personnes et sans limite de temps. Pour les marchés, le protocole reste le même mais il n’y a plus de restriction au niveau du nombre de marchands. “Plus nous avançons, plus nous avons de nouvelles possibilités et donc le risque augmente. C’est pourquoi la procédure doit être respectée. Si jamais il devait avoir un rebond alors le masque serait obligatoire dans l’espace public.”

Enfin, concernant les écoles, une conférence de presse aura lieu plus tard dans l’après-midi (16h30 pour la Fédération Wallonie Bruxelles).

La Rédaction / Image : Belga