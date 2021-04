Métiers de contact, commerces… : voici ce qui change dès ce 26 avril

Dès ce lundi, de nouveaux assouplissements dans les mesures sanitaires sont officiellement adoptés, suite à un arrêt ministériel publié ce dimanche.

Ces mesures avaient été confirmées lors du comité de concertation du 14 avril et annoncent la première phase du plan de déconfinement, qui passera le 8 mai à la vitesse supérieure avec la mise en place d’événements en extérieur de moins de 50 personnes pour la culture, et la réouverture des terrasses pour l’horeca.

Commerces

Il est désormais possible de faire du shopping sans rendez-vous. Le client pourra être accompagné d’une personne du même ménage ou du contact rapproché.

Métiers de contact

Les métiers de contact non médicaux peuvent aussi reprendre leurs activités dans le respect des protocoles établis : salons de coiffure, instituts de beauté, bancs solaires non automatisés, centres de bronzage non automatisés, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, barbiers et salons de tatouage et de piercing. Il s’agit déjà d’une troisième réouverture en quelques mois pour ces métiers.

Bulle extérieure

Désormais, les rassemblements à l’extérieur de maximum dix personnes, sans compter les enfants jusqu’à l’âge de douze ans accomplis, sont autorisés.

Visites immobilières

L’arrêté ministériel précise que les visites de biens immobiliers peuvent à nouveau être organisées, moyennant les mesures sanitaires habituelles.

Les autres mesures, qui n’ont pas fait l’objet de modifications lors des deux derniers comités de concertation, sont prolongées jusqu’au 31 mai inclus. Cela signifie que la bulle en intérieur d’un contact rapproché est toujours maintenue, tout comme le couvre-feu de 22h00 à 06h00 en Région bruxelloise, l’interdiction d’acheter de l’alcool après 20h00 et l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique.

Ces mesures bruxelloises seront discutées mercredi entre le ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort (PS) et les 19 bourgmestres des communes.

