Les vacci-bus bientôt mieux protégés pour l’hiver

Les bus de vaccination de la Cocom vont être chauffés et des adaptations seront proposées pour ne pas laisser les futurs vaccinés dans le froid.

Inge Neven, responsable de la gestion du Covid-19 à la Cocom, a confirmé lors de son point hebdomadaire à la presse qu’un dispositif est en cours d’adaptation pour éviter les files d’attente devant les bus de vaccination, alors que le froid commence à prendre le dessus dans la capitale. “Nos vacci-bus sont équipés différemment pour proposer plus de lumière et du chauffage“, indique-t-elle. “Nous envisageons également l’installation de tentes fermées pour les files d’attente et les périodes d’observation suivant l’injection”.

Mais avec un hiver de plus en plus rigoureux, la Cocom confirme que ces vacci-bus ne seront pas forcément actifs tous les jours, et privilégie donc la prise de rendez-vous dans les antennes physiques ou les centres de vaccination, bien plus nombreux depuis octobre. “On va quand même garder quelques bus, permettant d’aller dans des lieux sans possibilité d’installation physique par exemple”, précise Inge Neven.

Quoiqu’il arrive, la Cocom préconise de prendre rendez-vous que ce soit pour le vacci-bus, les antennes ou les centres de vaccination via la plateforme Bru-Vax.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq