Les Restos du Coeur, toujours au cœur de la crise, doivent se réinventer pour faire face au confinement

Les temps sont durs pour les Restos du Coeur. En cette période de confinement, la solidarité reste importante mais plus rares sont les invendus qu’ils peuvent récupérer pour les bénéficiaires.

Il y a par exemple moins de pain, moins de légumes et moins de fruits : on compte jusqu’à 40% de produits frais en moins. Les bénévoles sont également moins nombreux, alors que les bénéficiaires sont justement plus nombreux en cette période de crise. Certains, comme les étudiants, étaient jusqu’alors sur la corde et se retrouvent désormais dans le rouge.

Il a aussi fallu se réinventer. Impossible de recevoir les gens dans le restaurant, en ces temps particuliers. La distribution a par exemple lieu à la porte de l’établissement, comme à Saint-Gilles.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Frédéric De Henau et Corinne Debeul.