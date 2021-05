Le Centre de crise optimiste : “80% des Belges majeurs devraient être vaccinés d’ici fin juin à fin juillet”

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a confirmé lors de la traditionnelle conférence de presse du Centre de crise et de Sciensano, que la troisième vague semble désormais mieux maîtrisée.

“Les nouvelles contaminations et les hospitalisations continuent à diminuer. Et les premiers signes nous font penser qu’il devrait en être de même dans les jours et, on l’espère, dans les semaines qui viennent”, rapporte Yves Van Laethem ce mardi. “L’attelage viral qui nous a emporté dans la troisième vague est maintenant maîtrisé et c’est à nous de le garder sous contrôle de manière définitive”.

Un taux de positivité de près de 7%

Yves Van Laethem confirme qu’au-delà du nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 qui ne cesse de diminuer (-16% sur les sept derniers jours), le taux de positivité est passé de 9,5% à 7,3% en deux semaines. “Le centre européen de contrôle des maladies considère qu’un taux de 4% est un pourcentage quasiment sûr, permettant de placer un pays dans une zone verte”, précise-t-il. L’augmentation du nombre de cas reste toutefois une réalité parmi les enfants. “La plupart des nouvelles contaminations est observée chez les adolescents, mais les chiffres restent en baisse”, confirme-t-il.

C’est en Région bruxelloise que l’évolution du nombre de nouveaux cas est la plus importante : une baisse de 28% du nombre moyen de nouveaux cas de Covid-19 a été constaté entre le 24 et le 30 avril, par rapport aux sept jours précédents.

Concernant les hospitalisations, la baisse est également nette ces derniers jours. “Nous sommes passés à moins de 200 hospitalisations par jour”, confirme Yves Van Laethem. 824 patients sont toujours hospitalisés aux soins intensifs pour une contamination au Covid-19. “Si la baisse continue, nous pouvons avoir comme objectif d’atteindre les 500 lits occupés en soins intensifs d’ici la mi-juin“, rapporte le porte-parole interfédéral. “Cela dépend de la campagne de vaccination, mais aussi de nous et des préoccupations que nous prenons pour éviter d’être contaminé”.

80% de personnes vaccinées d’ici l’été

Durant cette conférence de presse, Sabine Stordeur, de la task force vaccination, a confirmé que ce lundi, quatre millions de dose de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique. “Cela signifie qu’en un peu moins d’un mois, nous avons pu administrer deux millions de doses, ce qui avait auparavant été réalisé durant l’ensemble du premier trimestre”, indique-t-elle.

Elle confirme une accélération de la campagne de vaccination, avec 600 000 à 700 000 vaccinations par semaine attendues en mai, voire 900 000 à 1 000 000 de doses par semaine en juin. À ce rythme, 80% de la population belge de plus de 18 ans devrait recevoir une première dose du vaccin contre le Covid-19 entre fin juin et fin juillet. “Cette projection demeure à ce stade théorique”, précise-t-elle.

Plus souvent au travail qu’en début d’année

Les chiffres de la mobilité partagées durant cette conférence de presse, et basées sur les données produites par Google, montrent que les déplacements sont quasiment au même niveau qu’après les vacances de Carnaval : en moyenne, les Belges passent 9,4% plus de temps à la maison qu’avant la pandémie de Covid-19.

Concernant les déplacements au travail, 17% de trajets en moins ont été comptabilisés en moyenne durant la dernière semaine d’avril par rapport à la période pré-pandémie, soit un chiffre en augmentation par rapport aux premiers mois de l’année 2021, où la baisse pouvait atteindre 25%.

La réouverture des magasins non-essentiel a également eu un impact sur cette mobilité des Belges : la baisse du nombre de déplacements vers les magasins et lieux récréatifs n’est plus que de 28% lors de la dernière semaine d’avril par rapport à la période pré-pandémie, alors que cette baisse pouvait être de plus de 38% avant les vacances de Pâques, voire 45% lors des premières semaines de 2021.

