Déconfinement : le point sur la distribution des masques, commune par commune

La première phase du déconfinement a officiellement commencé, mais où en est-on dans la distribution de masques? Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort (PS), assurait le 28 avril au micro de Fabrice Grosfilley, que le cahier des charges de l’achat des masques était “finalisé”, mais il ne pouvait préciser quand ils seraient disponibles car “le marché est saturé“. Ce sont les communes qui sont chargées des distributions. En attendant les masques régionaux, de nombreuses communes ont pris les devants et s’organisent pour fournir leurs habitants.

■ Découvrez la situation dans votre commune : Anderlecht – Auderghem – Berchem-Sainte-Agathe – Bruxelles-ville – Crainhem – Etterbeek – Evere – Forest – Ganshoren – Ixelles – Jette – Koekelberg – Linkebeek – Molenbeek-Saint-Jean – Rhode-Saint-Genèse – Saint-Gilles – Saint-Josse-ten-Noode – Schaerbeek – Uccle – Watermael-Boitsfort – Wezembeek-Oppem – Woluwe-Saint-Lambert – Woluwe-Saint-Pierre

À Saint-Josse, le premier tour de distribution, assurée par des agents communaux et des gardiens de la paix volontaires, est terminé. Quelque 20.000 masques ont été distribués, nous indique le bourgmestre Emir Kir. Tous les habitants de la commune ont été démarchés, en porte-à-porte. Les personnes absentes au moment du passage peuvent venir chercher leur masque à la commune ou attendre le deuxième tour de distribution. L’objectif est de distribuer plus de 30 000 masques en tissus réutilisables en 15 jours.

Schaerbeek attend toujours les masques promis par le fédéral et la Région, réagit Marc Weber, le chef de cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI). “On apprend que les filtres sont arrivés, mais concernant les masques, tant fédéraux et que régionaux, on a aucune information » déplore-t-il. La commune a dès lors décidé de passer commande pour pouvoir livrer, dès qu’elle sera en mesure de le faire, les personnes fragilisées, notamment celles qui sont prises en charge au hub humanitaire, et les personnes de plus de 65 ans isolées. Environ 150 familles bénéficiant de colis alimentaires ont elles déjà reçu un masque. “On trouve des petites quantités de masques via des petits fournisseurs, mais cela ne suffit pas.“, constate encore Marc Weber. Ainsi 5000 à 6000 masques ont pu être mis à la disposition du personnel communal, paracommunal, du CPAS et de la police. Un groupe de travail a été mis en place pour mettre au point la stratégie de distribution.

À Auderghem, l’objectif était que chaque habitant possède au moins un masque pour le 4 mai, date du début du déconfinement. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Cependant, toutes les personnes ayant introduit une demande auprès de la commune ont reçu un masque. Selon une enquête réalisée localement le week-end dernier sur 964 habitants, 38% des Auderghemois n’en disposeraient pas encore. Compte tenu de la population (34.000 personnes, au total), explique Stéphane Aglave, le porte-parole de la commune, les besoins sont estimés à 12.000 masques, et ils sont en cours de production. 9500 masques (80% de l’objectif) ont été fabriqués par près de 125 couturiers et couturières volontaires, à partir des stocks de tissus rassemblés par la commune. Tous ces masques ont déjà été déposés dans les boîtes aux lettres des personnes qui en avaient fait la demande auprès de la commune via son site internet. Les masques ont été distribués prioritairement aux habitants qui reprenaient le travail ce lundi et qui se déplacent en transports en commun (où le port du masque sera obligatoire), ainsi qu’aux seniors de plus de 65 ans et aux personnes souffrant de comorbidités.

À Anderlecht, une commande de 30.000 masques a été passée la semaine dernière, pour anticiper les commandes régionales, nous indique le bourgmestre, Fabrice Cumps (PS), précisant qu’il ne sait pas encore quand la commune les recevra. Les modalités de distribution restent à déterminer mais les premiers lots disponibles seront adressés en priorité aux publics fragiles (seniors, CPAS).

Berchem-Sainte-Agathe a commandé 25.000 masques, soit un par habitant. La commune peut aussi compter sur la bonne volonté d’une cinquantaine de couturières. La commande principale sera livrée en trois tranches, explique le bourgmestre, Joel Riguelle (CDH). Première tranche : 5000 masques, disponibles dans les jours qui viennent, seront distribués par la poste prioritairement aux habitants à partir de 12 ans vivant dans un logement social (1800 personnes environ), aux plus de 65 ans (1400 personnes environ) et aux commerçants. Deuxième tranche : 5500 masques, distribués à partir du 10/11 mai, à tous les ménages avec des enfants en âge de fréquenter la 1ère, 2ème ou 6ème secondaire. Troisième tranche : le solde (15.000 masques), distribué aux habitants, par ordre alphabétique. Chaque habitant devrait ainsi pouvoir disposer d’au moins un masque, et éventuellement un deuxième pour les personnes considérées comme prioritaires.

La Ville de Bruxelles, a elle aussi commencé la distribution des masques. Depuis la semaine dernière, tous les habitants qui souhaitent obtenir un masque (en particulier ceux qui reprennent le chemin du travail en ce début de confinement) peuvent s’inscrire soit par téléphone au 0800/35.228, soit par mail à l’adresse masque@brucity.be pour en recevoir. La distribution se fait ensuite via les maisons de quartier. Ce week-end, un peu moins de 20 000 masques ont ainsi été distribués, et cela continuera jusqu’à ce que tous les habitants aient reçu leurs masques. Par ailleurs, la Ville de Bruxelles équipe également tous ses employés et ouvriers de masques pour assurer leur sécurité optimale sur leur lieu de travail.

À Etterbeek, l’objectif est que chaque habitant puisse disposer de deux masques réutilisables. Ainsi lorsque le premier est porté, le second peut être nettoyé. La commune a passé commande pour 84 000 masques en tissu lavables. Elle compte sur la réception de 15.000 masques par semaine. Une première commande est bien arrivée ce lundi 4 mai et la distribution commencera dès demain, le 5 mai, nous informe la commune. Cette distribution se fera en plusieurs lots en fonction de l’arrivage des commandes. Pour ce faire, le territoire a été divisé en quartiers. La commune a prévu huit points de distribution, où les habitants seront invités à venir chercher leurs masques. Les seniors et personnes fragiles seront livrés à domicile.

À Evere, une commande de 100.000 masques a été passée la semaine dernière auprès de l’association Think Pink, et 1 000 masques ont déjà été acquis et donnés aux membres du personnel de l’administration communale, indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS). La commune compte fournir deux masques à l’ensemble de la population, ainsi qu’aux enfants non Everois fréquentant les écoles communales. Mais ils ne seront pas livrés avant la mi-mai. Des points de distribution seront alors ouverts, correspondant aux bureaux de vote. Chaque ménage recevra une convocation. Les seniors et personnes fragiles seront livrés à domicile.

À Forest, la priorité a été d’assurer la sécurité des agents communaux de première ligne, qui disposent depuis début avril de masques avec filtres; et la protection des personnes âgées isolées et fragiles, fait savoir la commune. Parallèlement, des milliers de masques ont été commandés via une procédure de marché public. Ainsi 29 000 masques ont déjà été réceptionnés, indique la commune. Ils sont destinés à tous les Forestois de plus de 12 ans. La livraison se déroule par étape : ce lundi 4 mai, la priorité était donnée aux personnes âgées. « De nombreux volontaires et agents communaux sont réunis au BRASS, le centre culturel de Forest pour mettre ces masques dans des enveloppes et les glisser ensuite dans les boîtes aux lettres des habitants de plus de 65 ans. Plus de 7000 masques ont déjà été distribués » explique la porte-parole du bourgmestre. Les autres citoyens sont invités à remplir un formulaire disponible sur le site de la commune ou à faire une demande par téléphone au 0800 35 244, avant d’aller retirer leur masque dans différents points de collectes sécurisés, aux lieu, date et heure qui leur seront indiqués.

Ixelles a déjà équipé ses agents communaux, du CPAS et de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Parallèlement, la commune a rapidement acheté du tissu et lancé une filière de production de masque par des bénévoles à l’échelle locale. 20 000 masques ont été fabriqués, et la confection continue. L’objectif est de livrer en priorité les publics fragiles, personnes de + de 65 ans, isolées et personnes émargeant au CPAS, explique le bourgmestre, Christos Doulkeridis (Ecolo). Les Ixellois souhaitant un masque peuvent appeler le centre de crise de la commune au 0800/35058.

À Jette, l’intégralité du personnel communal (administration, CPAS, crèches, écoles, etc) est désormais équipé, assure le bourgmestre, Hervé Doyen (cdH). Pour la population, la commune dispose de plusieurs canaux d’approvisionnement : d’une part, 40.000 masques ont été commandés. Ils sont en cours d’acheminement et devraient arriver cette semaine, selon le bourgmestre. En outre, un atelier de production a été mis en place au sein de l’administration. Enfin, deux entreprises jettoises de couture ont également été chargées de produire 1000 masques. La distribution doit commencer dès réception des masques. Les seniors de plus de 65 ans seront prioritaires. Ils seront livrés chez eux par la poste. Le reste de la population recevra prochainement un courrier de l’administration les informant des lieux, dates et heures de retrait.

À Ganshoren, 1600 masques en tissu ont été commandés pour le personnel de la commune, du CPAS, des crèches et des écoles. En attendant leur livraison, le 16 mai, 5000 masques chirurgicaux ont été achetés également, explique le bourgmestre, Pierre Kompany. Pour le reste de la population, une commande de 25.000 masques a été passée la semaine dernière. Un premier lot est attendu la semaine prochaine, le reste la semaine suivante, continue Pierre Kompany. Ils seront distribués uniformément dans toutes les boîtes aux lettres, en se basant sur les registres communaux. Parallèlement, la salle des fêtes a été transformée en atelier de production, grâce aux neuf machines à coudre données à la commune par Vincent Kompany, et à la bonne volonté de nombreux bénévoles.

À Koekelberg, la commune “a décidé de ne pas attendre les 12 millions de masques promis par le Gouvernement fédéral.”, réagit son bourgmestre, Ahmed Laaouej (PS). Les agents communaux ont tous reçu un masque en tissus. Les maisons de repos ainsi que les services en contact avec la population sont approvisionnés en permanence en masques chirurgicaux. Pour la population, 10 000 masques ont été commandés la semaine dernière à une entreprise bruxelloise et 10 000 autres sont en cours de fabrication par deux ateliers mis en place par la commune. “L’objectif est d’assurer à tous les Koekelbergeois au moins un masque en tissus lavable le plus rapidement possible.”, assure le bourgmestre. Par ailleurs, 50 kits ont été distribués pour permettre à des bénévoles de fabriquer 2000 masques supplémentaires. Au total plus de 20.000 masques devraient donc être bientôt disponibles. Et d’autres suivront, selon Ahmed Laaouej. Ils seront distribués “en fonction des règles de déconfinement progressif et de santé.” : priorité aux plus de 65 ans, livrés à domicile, et aux personnes qui doivent se rendre au travail ou utiliser les transports publics. Les habitants seront informés des modalités de distribution au fur et à mesure de l’arrivée des commandes. Les masques en provenance de la Région et du Fédéral seront distribués dès leur réception, afin que les Koekelbergeois puissent disposer chacun de deux masques.

Dans la commune à facilités de Crainhem, des masques ont été commandés auprès de différents fournisseurs pour qu’ « à terme », tous les habitants de plus de 12 ans en possèdent au moins un. Les commandes arrivent au fur et à mesure mais un peu plus d’un millier de masques ont déjà été distribués ce week-end. « Les habitants pouvaient s’inscrire en ligne pour demander à recevoir un ou plusieurs masques. La priorité est donnée à ceux qui devaient reprendre le travail aujourd’hui et pour qui la distanciation physique allait être compliquée » explique le bourgmestre, Bertrand Waucquez.

Du côté de Linkebeek, 2 000 masques ont été achetés en complément à ceux fournis par des bénévoles (2 000 également). La moitié de ces masques ont déjà été distribués la semaine dernière sur base de demande auprès de la commune. La plupart des habitants ayant rentré une demande ont déjà reçu leur masque dans leur boîte aux lettres. Une deuxième tournée de distribution doit démarrer demain, le 5 mai. « On compte sur le fédéral pour tenir ses promesses, mais comme ça chaque adulte de la commune devrait au moins avoir un masque à sa disposition » explique le bourgmestre Yves Ghequiere. Les enfants devraient aussi obtenir un masque dans les prochaines semaines. Une commande a été passée en prévision de la réouverture des écoles, indique le bourgmestre.

À Molenbeek, “nous sommes toujours en attente des masques promis par la Région.”, répond Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureau (PS), qui rappelle le contexte difficile d’une commune de 100.000 habitants sous tutelle régionale. En attendant, Molenbeek a mis au point une stratégie en deux temps. 1. La fabrication d’ici le 11 mai de 20.000 masques grâce aux bonnes volontés via un circuit de production local, auquel participe notamment l’école Serge Creuz qui dispose de 15 machines professionnelles. Ces masques seront distribués prioritairement aux enfants rentrant en 6e primaire et 6e secondaire, aux personnes âgées et aux personnes vulnérables. 2. Pour compléter ce dispositif, la commune lance également un marché d’acquisition destiné cette fois à tout le reste des habitants. Il devrait aboutir le 18 mai. Les masques seront distribués via des points de collecte. Si les masques régionaux étaient disponibles entre-temps, la phase 2 entrerait alors en application, précise Rachid Barghouti.

Dans la commune à facilités de Rhode-Saint-Genèse, la distribution des masques doit commencer ce mercredi. 80 bénévoles seront chargés de déposer les 15 000 masques dans les boîtes aux lettres des habitants de plus de 12 ans. La distribution devrait être terminée d’ici la fin de semaine.

À Saint-Gilles, il est bien prévu qu’“à terme”, les 50.000 habitants du territoire aient au moins un masque, mais la commune préfère rester prudente, compte tenu du caractère incertain du marché du masque, nous indique le cabinet du bourgmestre, Charles Picqué (PS). Jusqu’ici, 2000 masques ont été distribués ou sont en cours de distribution au public prioritaire : les plus de 65 ans isolés. Plusieurs milliers de nouveaux masques seront disponibles prochainement.

À Uccle, 75.000 masques ont été commandés et la distribution a démarré ce lundi. Une distribution dans les boîtes aux lettres de la commune, par les agents communaux et par la poste, pour plus de rapidité, nous répond le bourgmestre Boris Dilliès (MR). Il ne faut donc pas passer commande ni se déplacer : tous les habitants en âge de porter un masque seront livrés, assure le bourgmestre.

Watermael-Boitsfort a passé commande mercredi dernier, pour 50.000 masques, soit deux masques par habitant en âge d’en porter, nous informe le bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo). Livraison ? “On les attend pour le 11 mai, en espérant que les délais soient respectés.”, répond-il. Les modalités de distribution seront déterminées mardi prochain 5 mai. La commune organise entre-temps la distribution de masques produits par des bénévoles aux habitants qui en font la demande.

À Wezembeek-Oppem, en périphérie bruxelloise, une commande de 12 000 masques lavables et réutilisables devrait être livrée à partir de la semaine prochaine. Jusqu’ici, 1000 masques ont déjà été confectionnés par un couturier de la commune et une quinzaine de bénévoles s’activent et fournissent 1000 masques par semaine. Ces masques ont déjà été distribués, gratuitement, via les pharmaciens. L’objectif est que tous les habitants de plus de 12 ans possèdent deux masques : l’un fourni par la commune, et le second par le fédéral. « On attend ce qui a été promis par la Première ministre Sophie Wilmès, mais là on a pas de délais » explique le bourgmestre, Frédéric Petit (MR).

À Woluwe-Saint-Lambert, le Collège a passé commande pour 80 000 masques en tissu, lavables, réutilisables, à destination des habitants de la commune et du personnel communal. Quand seront-ils disponibles? “Les délais de livraison changent sans cesse » répond le bourgmestre, Olivier Maingain (DéFI). Cet achat vient compléter l’action solidaire de confection de masque que soutient déjà la commune. Cela devrait permettre à chaque habitant de disposer de deux masques. La distribution se fera par livraison à domicile pour les personnes de plus de 65 ans. Les autres habitants seront invités à se rendre vers des points de collecte.

Enfin à Woluwe-Saint-Pierre, vu les incertitudes qui pèsent sur les approvisionnements promis par le fédéral et la Région, 50.000 masques ont été commandés, explique Arnaud Despiegelaere au cabinet du bourgmestre Benoit Cerexhe (cdH). Ils sont attendus entre les 8 et 11 mai. La stratégie de distribution est encore en discussion mais il est en tout cas acquis que les plus de 65 ans ne devront pas se déplacer et recevront leur masque à domicile, précise Arnaud Despiegelaere. Entre-temps, depuis le 8 avril, la commune peut compter sur un réseau de bénévoles, grâce auquel plusieurs centaines de masques ont déjà pu être distribués, en priorité aux personnes âgées et aux personnes vulnérables.

► Votre commune n’est pas reprise dans les éléments ci-dessus ? Sachez que l’article sera mis à jour dès que nous aurons de plus amples informations.

Sabine Ringelheim et Émilie Eickhoff – Photo : Belga/Thierry Roge