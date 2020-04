Allocations de chômage temporaire : les syndicats rappellent qu’ils attendent “des dossiers complets”

La Capac, la FGTB, la CSC et la CGSLB ont rappelé dans un communiqué commun que les allocations de chômage temporaire ne peuvent être versées aux travailleurs qu’en cas de dossier complet transmis à ces organismes chargés des payements des allocations.

Si on compte aujourd’hui près de la moitié des travailleurs au chômage temporaire suite à la crise sanitaire du coronavirus, le paiement des allocations de chômage temporaire n’est pas automatique, comme le rappellent la Capac, la FGTB, la CSC et la CGSLB par voie de communiqué. Les syndicats confirment que la procédure a été accélérée et simplifiée, mais que des documents leur manquent parfois pour pouvoir réaliser le payement de l’allocation au travailleur concerné.

Outre le formulaire C3.2 travailleur Corona que les travailleurs doivent remplir et remettre auprès de l’organisme de paiement de leur choix (la Capac ou un syndicat s’ils sont syndiqués), les travailleurs doivent demander à leur employeur s’ils ont bien réalisé toutes les démarches nécessaires pour ces futures allocations de chômage. Les employeurs doivent en effet remettre une déclaration électronique reprenant les heures de chômage temporaire du mois concerné et la hauteur de la rémunération. Les employeurs peuvent réaliser cela via le portail de la sécurité sociale sur Internet (via déclaration mensuelle d’heures de chômage temporaire ou de suspension employés ASR scénario 5), ou en envoyant une déclaration par l’intermédiaire d’un secrétariat social ou encore à un prestataire de service.

Sans ces déclarations des employeurs, les travailleurs ne peuvent toucher les allocations de chômage temporaire. Selon les syndicats, des milliers de demandeurs sont toujours en attente de leurs allocations en raison d’un document manquant.

