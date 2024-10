Ixelles : Les Engagés veulent faire partie de la majorité

La deuxième sur la liste Les Engagés-Objectif XL avait le sourire à notre micro. Sa liste a doublé son nombre de sièges au conseil communal.

Julie De Groote avait le sourire au moment de prendre la parole à notre micro. La candidate Les Engagés-ObjectifXL a engrangé personnellement 695 voix de préférence et était entourée de ces co-listiers dans le QG ixellois où régnait un air de fête. “On a toutes les raisons de se réjouir, parce qu’on a doublé notre score en termes de sièges, on est passé de deux à quatre, et en pourcentage, en passant de 5 à 10%. On a fait une campagne collective, joyeuse et là tout le monde fait un peu la fête”.

Pour la candidate ixelloise, ce résultat n’est pas une surprise. “La surprise, non, parce qu’on sentait que les gens nous accueillaient bien. On sentait les gens ouverts, le message de Maxime Prévot (le président des Engagés, ndlr) est un message positif et passait très bien auprès de la population ixelloise. Alors ce n’est pas comme en Wallonie, mais ça arrive”.

Geoffroy Kensier, la tête de liste, n’était pas présent, notre interlocutrice laissant sous-entendre qu’il était occupé à négocier. Car l’objectif pour Les Engagés est clair : ils souhaitent monter dans la majorité. “Notre ambition est de faire partie de la majorité. On l’a toujours dit. Notre ambition est de réaliser notre programme.” Reste à voir si ce sera avec Ecolo et le PS. “La nuit sera longue”, a-t-elle conclu.