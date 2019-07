Ixelles : le chantier du pont Gray va (enfin) pouvoir reprendre

Réduit à trois bandes, dont une étroite pour les piétons et cyclistes, le pont surplombant la rue Gray à Ixelles va enfin retrouver une seconde jeunesse.

Cela fait plus d’un an et demi que le pont de l’avenue de la Couronne, surplombant la rue Gray, à Ixelles, est en travaux. Pourtant, aucun ouvrier n’est visible sur ce chantier, et la bande des bus est depuis lors réservée aux piétons et cyclistes.

Bruxelles-Mobilité expliquait, en juin 2018, qu’un marché public était encore nécessaire pour assurer la rénovation de ce pont. Celui-ci avait en fait été partiellement bloqué suite à la chute de pierres.

Finalement, un an et demi plus tard, les travaux vont pouvoir commencer. La DH annonce en effet que le permis d’urbanisme pour ce chantier a été obtenu par Bruxelles-Mobilité. Du 5 août au 20 septembre, la voûte et les tympans du pont vont être réparés. Et la rue Gray sera coupée à la circulation durant deux jours pour l’installation des échafaudages nécessaires.

Ensuite, du 17 septembre au 8 novembre, le tablier du pont sera réparé, et l’étanchéité du pont sera testée. Les travaux seront réalisés sur un trottoir à la fois, avec une simple déviation de la circulation.

► Redécouvrez le reportage que nous avions consacré à ce chantier en juin 2018 :

Ixelles : le mystère du chantier du pont Gray 🚧 Cela fait plusieurs mois que des grilles et des sacs de sable ont été placés sur le pont surplombant la rue Gray à Ixelles. Pourtant, aucun travailleur n'a encore été vu sur ce chantier… Voici pourquoi ⤵️ Publiée par BX1 sur Mercredi 20 juin 2018

Gr.I. – Photo : BX1