Intelligence artificielle : quel est l’avenir du métier de journaliste ?

Comment intégrer l’intelligence artificielle au sein des rédactions ? Est-ce qu’un média à l’obligation d’informer son public lorsqu’il utilise l’IA ? Et quelles règles déontologiques doivent encadrer son utilisation ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre avec le journaliste Philippe Laloux (spécialiste des médias et des nouvelles technologies) et Damien Van Achter ( consultant, formateur et entrepreneur).

L’IA permet aux journalistes de gagner en productivité et en créativité. Elle peut ainsi prendre en main la production d’écrits et de graphiques, la diffusion de contenus ou encore la retranscription d’interview audio ou vidéo.

Depuis 2022, ce tournant technologique s’est nettement accéléré avec la diffusion massive d’outils d’IA générative qui sont accessibles au grand public, comme ChatGPT.

Les principaux risques liés à l’intégration de l’IA dans le journalisme sont la désinformation, la précarisation du métier de journaliste et les enjeux éthiques. On évoque également un risque de diminution de l’effort intellectuel : en confiant régulièrement certaines tâches à l’IA, les journalistes peuvent perdre certaines compétences fondamentales.

Pour nos deux invités, l’IA est un bel outil qui peut aider le journaliste dans son travail mais il y a des limites : “L’IA n’a pas été conçue pour faire du journalisme ! Elle peut faire des millions de choses qui sont extrêmement utiles et extrêmement vivifiantes pour un journaliste ( en terme de production d’idée, de recherche d’angle ou encore pour résumer des documents importants). ” affirme Philippe Laloux.

De son côté, Damien Van Achter précise que : “L’intégration de l’IA dans la pratique journalistique est un des enjeu de l’éducation des médias.”

■ Interview de Fabrice Grosfilley et Maria Bemba dans Bonsoir Bruxelles