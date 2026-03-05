Guerre en Iran : quel avenir pour le Moyen-Orient ?

Depuis l’attaque israélo‑américaine sur l’Iran, le 28 février dernier, le pays a décidé de riposter en attaquant des cibles américaines situées un peu partout dans le Golfe Persique. Comment le Moyen‑Orient va‑t‑il se relever de cette guerre ? Quels sont les enjeux dans la région ? Éléments de réponse avec Ferouzeh Nahavandi, professeure émérite à l’ULB, et Raoul Delcorde, ancien ambassadeur et professeur à l’UCL.

L’offensive des États‑Unis et d’Israël a causé la mort du guide suprême Ali Khamenei. Un événement sans précédent qui a poussé l’Iran à frapper fort en ciblant des sites militaires et des infrastructures nucléaires américains basés dans la région.

Après plusieurs jours de guerre intensive, quels sont les nouveaux rapports de force qui apparaissent ? Pour Ferouzeh Nahavandi, “Il y aura certainement du changement. Quand on voit dans la région comment la République islamique est en train d’intervenir et de bombarder tous ses voisins et au‑delà même, on voit que les alliances peuvent désormais changer, ou ont déjà changé, car les pays du Golfe ne vont pas rester sans rien faire.” Raoul Delcorde estime aussi que la région est en train de changer et pointe un acteur clé : “L’Iran est une grande puissance émergente, peu importe son avenir. Les États arabes du Golfe étaient un peu en retrait, ils sont en train de devenir une autre puissance. Mais la puissance qui dicte aujourd’hui l’agenda du Golfe, c’est Israël, et ça c’est une nouvelle donne !”

Qui succèdera à Ali Khamenei ? Pour Ferouzeh Nahavandi, à l’intérieur du pays, on pense à son fils. “C’est un religieux de deuxième zone, comme l’était son père lorsqu’il a été choisi comme guide. C’est quelqu’un de proche des Gardiens de la Révolution. Il faudra suivre la procédure de nomination. Cela se fera dans des conditions difficiles, donc on ne sait pas si elle aboutira. À l’extérieur, on parle davantage du prince Reza Pahlavi, qui se présente comme unificateur, comme un symbole de l’opposition, et qui pourrait jouer un rôle dans la transition.”