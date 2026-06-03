Patrice Cani récompensé du prix Francqui-Collen pour ses recherches sur le microbiote intestinal

Les professeurs Patrice Cani de l’UCLouvain et Diether Lambrechts de la KU Leuven ont remporté l’édition 2026 du prix Francqui-Collen, l’une des plus hautes distinctions scientifiques du pays, a annoncé mardi la Fondation Francqui. Les deux gagnants ont été honorés lors d’une cérémonie au Palais des Académies à Bruxelles, en présence du roi Philippe. Patrice Cani était l’invité de Bonsoir Bruxelles ce mercredi.

Patrice Cani a été distingué pour ses recherches sur le microbiote intestinal, notamment l’interaction entre les bactéries intestinales et le cerveau, mais aussi pour ses découvertes sur les effets bénéfiques d’une de ces bactéries, “Akkermansia muciniphila”. Il a ainsi observé une corrélation entre l’absence de ce micro-organisme et la présence de diabète et d’obésité, ce qui permet d’aider les patients qui en sont atteints. Il obtient le 22e prix Francqui de l’UCLouvain, et le premier de l’université pour des recherches en médecine depuis 1990.

Diether Lambrechts a, pour sa part, été primé pour sa recherche sur les traitements de tumeurs cancéreuses. Le professeur et son équipe ont notamment détecté deux biomarqueurs spécifiques dans les cancers du côlon et de l’ovaire, permettant de mieux cibler le traitement dont un patient peut bénéficier.

Le prix Francqui est décerné chaque année, depuis 1932, par la Fondation éponyme à un jeune scientifique de moins de 50 ans. La récompense est attribuée alternativement à un chercheur des sciences exactes, des sciences humaines et des sciences biologiques et médicales. Lorsque la distinction relève de cette dernière catégorie, elle est appelée “prix Francqui-Collen”, du nom du docteur Désiré Collen, soutien historique de la recherche de pointe biomédicale et fondamentale en Belgique. En plus du prix, le lauréat reçoit également 250.000 euros.

La Fondation Francqui a été créée en 1932 par le diplomate belge Emile Francqui et a pour objectif de stimuler et de soutenir la recherche scientifique en Belgique.

■ Retrouvez l’interview de Patrice Cani au micro de Fabrice Grosfilley en tête d’article