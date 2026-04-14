Guerre en Iran : “J’ai toujours dit que la Belgique devait être alliée des Etats-Unis, mais en aucun cas aliénée !”

Alors que la guerre en Iran s’enlise, quel est le positionnement de la Belgique vis-à-vis des Etats-Unis ? Ces derniers sont-ils toujours des alliés de l’Union européenne ? Ou représentent-ils un danger ? On décortique la situation avec nos invités : les députés fédéraux Michel De Maegd (Les Engagés) et Khalil Aouasti (PS).

Alors que la guerre en Iran dure depuis un peu plus de six semaines, le conflit est loin d’être terminé. Les dernières négociations entre les Etats-Unis et l’Iran ce week-end ont échoué. Les deux parties campant sur leurs positions, avec le détroit d’Ormuz toujours au centre des discussions.

La Belgique a toujours été contre le fait de participer au conflit. Mais si la guerre perdure, quelle place prendra la Belgique ? Pour Khalil Aouasti, il est hors de question que la Belgique entre en guerre : “C’est de l’amateurisme qui nous a amené dans cette guerre, avec toutes les conséquences que l’on connaît. Aujourd’hui, on nous dit que c’est une mission purement défensive. Dans le contexte actuel, je ne sais pas ce que cela veut dire. Tant que l’on ne sait pas où l’on va, je n’enverrai pas des hommes et des femmes allés potentiellement se faire tuer…Moi, je ne prendrai pas la responsabilité d’envoyer des soldats qui risqueraient leurs vies dans un cadre qui viole le droit international humanitaire depuis le début ! ”

En ce qui concerne les relations entre la Belgique et les Etats-Unis, il y a selon nos invités, une fracture en terme de stratégie. “J’ai toujours dit que la Belgique devait être alliée des Etats-Unis, mais en aucun cas aliénée. Je pense que cela doit être notre politique internationale. Nous ne devons pas suivre aveuglement les Etats-Unis. Au demeurant, et j’en suis très heureux, c’est ce que l’Europe n’a pas fait. Mais c’est aussi ce que les pays de l’OTAN n’ont pas fait ! Ils ont refusé d’accompagner les Etats-Unis dans cette guerre.”