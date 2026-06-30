“Evidemment que le sport est politique. Il n’y a que la FIFA qui ne le reconnaît pas !” : la Coupe du Monde est-elle dominée par le business ?

La Coupe du monde 2026 a débuté le 11 juin dernier. Mais, comme souvent ces dernières années, on parle presque autant de ses polémiques et de ses dérives que de ce qui se passe sur le terrain. Refus de visas, prix des billets, décisions de la FIFA… Cette édition relance une question : le football est-il devenu avant tout un business ? Décryptage avec Marco Martiniello, sociologue à l’ULiège et directeur de recherche au FNRS, ainsi qu’Emmanuel Foulon, ancien arbitre de football, chroniqueur sportif et consultant en arbitrage.

Parmi les critiques formulées autour de cette compétition figurent notamment les refus de visas pour certains arbitres ou membres de délégations, les difficultés rencontrées par certaines équipes et le coût particulièrement élevé des billets. Des éléments qui interrogent également sur le rôle politique du football.

« Évidemment que le sport est politique. Il n’y a que la FIFA qui ne le reconnaît pas ! Avec cette Coupe du monde, il se passe des choses scandaleuses. On bafoue totalement certains droits fondamentaux », dénonce Emmanuel Foulon. Pour Marco Martiniello, le discours de neutralité de la FIFA interpelle également.

« Il y a une forme d’hypocrisie. La FIFA affirme qu’elle ne fait pas de politique. Mais la neutralité est aussi une position politique. Gianni Infantino se dit neutre, c’est-à-dire qu’il peut parler avec tout le monde et faire des choix en fonction de ses intérêts. Demain, s’il y a un autre président américain, il sera son ami. Moi, j’ai vraiment le sentiment que l’on m’a volé mon sport », estime le sociologue.

Malgré ces critiques, les deux invités s’accordent sur un point : le football conserve un rôle social majeur.

« Le sport permet de rapprocher des personnes qui n’avaient rien en commun, ou qui n’ont parfois plus rien en commun. On le constate aussi dans les plus petites divisions. Le football permet aux gens de se rencontrer grâce à ce langage universel qu’est le sport », conclut Emmanuel Foulon.