Procès des attentats de Bruxelles : place au portrait d’Osama Krayem, celui qui a renoncé à se faire exploser à Maelbeek

La personnalité d’Osama Krayem et son rôle dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles ont été présentés devant la cour d’assises de Bruxelles.

La matinée de lundi, devant la cour d’assises de Bruxelles, a permis de retracer le parcours de l’accusé Osama Krayem avant les attentats commis le 22 mars 2016 dans la capitale de l’Europe.

Le témoignage du chef d’enquête adjoint Frédéric Vanesse s’est fait en présence de seulement trois accusés détenus, Sofien Ayari ayant décidé de rejoindre les “habitués” Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam au cellulaire.

L’enquêteur a retracé ensuite le passage d’Osama Krayem en Syrie. Un départ qui a lieu à l’été 2014, 12 à 16 mois après que le Suédois a commencé à manifester un intérêt pour le conflit syrien.

Il reste un peu plus d’un an en Syrie, où il combat – et se blesse – et participe notamment à l’exécution filmée et mise en scène d’un pilote de l’armée jordanienne. Il correspond beaucoup avec sa soeur et son frère, restés en Suède.

En septembre 2015, il reprend le chemin de l’Europe. Son départ est lié, selon lui, à des divergences de points de vue sur des questions relatives à la foi. Il affirme que son but est alors de rentrer en Suède. Il emprunte une route migratoire, alors que la crise de l’accueil bat son plein en Europe. Sur sa route, il rencontre Sofien Ayari et Ahmad Alkhald, avec qui il se rendra jusqu’en Allemagne, où Salah Abdeslam viendra récupérer l’équipée le 3 octobre 2015.

De son arrivée à Bruxelles le 3 octobre 2015 à son interpellation par la police le 8 avril 2016, l’accusé est passé par toutes les planques des cellules terroristes qui ont frappé Paris puis Bruxelles. Et il y avait des armes dans tous les appartements où il est allé, a-t-il affirmé lors d’auditions.

Les derniers jours avant les attentats à Bruxelles, il loge à l’avenue des Casernes et accompagne régulièrement Ibrahim El Bakraoui pour acheter du matériel destiné à la fabrication des bombes.

Il a renoncé à faire exploser sa bombe à Maelbeek

Après la pause de la mi-journée, enquêteurs et juges d’instruction ont poursuivi la présentation d’Osama Krayem, évoquant plus précisément ses révélations lors d’auditions. Dès la première de celles-ci, au lendemain de son interpellation, et jusqu’à la fin de l’enquête, il se montre “collaborant”, selon les propos de la police et des juges d’instruction qui l’interrogeront à de multiples reprises. Pas de déballage gratuit, mais il apporte des réponses aux questions qui lui sont posées. Jamais aucun incident ne sera rapporté avec l’accusé. Il confirme assez rapidement qu’il aurait dû faire exploser sa bombe dans le même métro que Khalid El Bakraoui, mais dit avoir renoncé et s’être débarrassé de l’explosif dans l’appartement de l’avenue des Casernes.

Parmi ses autres déclarations, il maintient que Salah Abdeslam et Sofien Ayari “ne savaient rien des projets d’attentats à Bruxelles” et qu’Hervé Bayingana Muhirwa, qu’il appelle Amine, “ne faisait pas partie du groupe”.

Son rapport au groupe État islamique reste lui aussi constant au fil des auditions. Jamais il ne conteste son adhésion au groupe terroriste, il la revendique plutôt. Il affirme cependant ne pas cautionner tous les actes posés au nom du groupe, mais affirme que l’adhésion à l’idéologie doit être globale et qu’il y adhère donc inconditionnellement. Selon ses propos, “tuer des gens n’est pas un plaisir, c’est une réaction”. Il présente les différents attentats qui ont frappé l’Europe comme des contre-attaques suite à l’intervention de la coalition internationale en Irak et en Syrie.

Une longue vidéo de la reconstitution des faits survenus à l’avenue des Casernes, de plus d’une heure, a ensuite été montrée à la cour. Un visionnage qui a encore fait sortir Ibrahim Farisi de ses gonds, son frère, son avocat et la présidente lui demandant à plusieurs reprises de se calmer.

L’audience de jeudi s’est conclue sur l’enquête de moralité de l’accusé et sur quelques questions des jurés et juges assesseurs. Elle a été levée peu avant 18h et reprendra mardi matin pour se pencher sur les rôles d’Hervé Bayingana Muhirwa, Ibrahim Farisi et Sofien Ayari.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Béatrice Broutout et Corinne De Beul.



Belga – Photo : Belga Image/Igor Preys