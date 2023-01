Procès des attentats de Bruxelles : la police justifie les fouilles, les avocats de deux accusés commis d’office

L’audience de ce jeudi devait concerner l’enquête sur l’attentat de Maelbeek, elle sera à nouveau consacrée aux fouilles corporelles des accusés détenus.

Pour la troisième journée consécutive, le procès des attentats du 22 mars 2016 est monopolisé par les questions autour des fouilles à nu avec génuflexion qui sont imposées aux accusés avant leur transfert de la prison jusqu’au bâtiment Justitia, où est exceptionnellement installée la cour d’assises. En effet, les avocats de la défense ont demandé que ces fouilles soient justifiées et non plus systématiques, comme le réclame une directive ministérielle de Vincent Van Quickenborne, datée du 2 janvier dernier.

Ce mercredi, le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker a promis de fournir les documents individualisés motivant les fouilles à nu avec génuflexion. Ces documents ont été fournis jeudi matin et donnent des informations précises sur les faits et propos de l’ensemble des accusés.

Ce jeudi matin, la présidente de la cour d’assises Laurence Massart a confirmé la réception de ces documents pour sept des sept accusés (les documents concernant Osama Krayem sont manquants). Avant de déclarer que ceux-ci sont en néerlandais, alors qu’ils doivent normalement être en français pour la bonne tenue du procès. Elle a donc demandé à une interprète de venir traduire ces documents pour qu’ils soient ensuite versés au dossier. L’audience du jour sera donc consacrée à la lecture de ces images de risques effectuées par la police.

Des documents justificatifs ont été transmis pour les audiences des 4 et 5 janvier, mais pas pour le 3, pourtant “promis sous serment” devant la cour d’assises par le commissaire général de la police fédérale mercredi, a regretté Me Paci, conseil de Salah Abdeslam.

Dans le box des accusés, seul Bilal El Makhoukhi était présent ce jeudi.

10h05 – Mohamed Abrini et Ali El Haddad Asufi ne sont plus représentés

Après la lecture des images de risques concernant Mohamed Abrini, les avocats de Mohamed Abrini et d’Ali El Haddad Asufi ont annoncé qu’ils n’ont plus de mandat de leur client. Or, ces deux accusés doivent être représentés s’ils sont absents. En attendant, l’audience est suspendue alors que la présidente de cour d’assises va prendre contact avec la bâtonnière.

11h13 – Les avocats désormais commis d’office

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles a rendu, en fin de matinée, deux arrêts déclarant que les avocats de deux accusés qui étaient sans mandat sont désormais commis d’office à la défense de leurs clients. Me Jonathan De Taye, ancien conseil d’Ali El Haddad Asufi, est ainsi commis d’office à la défense de ce dernier. Et Me Stanislas Eskenazi, ancien conseil de Mohamed Abrini, est désormais commis d’office à la défense de celui-ci. Le procès peut donc se poursuivre.

