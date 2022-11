Près de 300 demandeurs d’asile occupent un bâtiment à Schaerbeek : Fedasil et le centre de crise se renvoient la balle

Depuis plus de deux semaines, des demandeurs d’asile occupent un bâtiment situé rue des Palais à Schaerbeek. Leur nombre ne cesse d’augmenter de jours en jours.

Cela fait presque un an que la situation des demandeurs d’asile se détériore en Belgique, selon plusieurs associations citoyennes et ONG. Récemment, 200 personnes ont occupé un bâtiment inutilisé de la rue des Palais, à Schaerbeek. Leur nombre ne cesse d’augmenter, pour arriver à 300 cette semaine. Et parmi eux, des enfants et des “MENA”, les mineurs étrangers non accompagnés.

“Au cours de la semaine passée, le Palais des Droits a également été le refuge d’une famille burundaise (1 femme avec 3 enfants) et 8 mineurs étrangers non accompagnés qui, n’ayant pas été accueillis par Fedasil, n’avaient nulle part où aller“, explique la Coordination des Sans-Papiers. “Aujourd’hui, plus de 300 personnes occupent et gèrent en autonomie ce bâtiment.”

Le bâtiment est une mesure temporaire. Les associations demandent, une nouvelle fois, des solutions pour ces demandeurs d’asile. “Nous demandons une sortie de la gestion de crise en adoptant des solutions structurelles. La société civile a déjà proposé de nombreuses mesures concrètes. Elles ont été remballées sur-le-champ. (…) De même, nous insistons sur nos demandes de rencontrer la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V), la direction de Fedasil et le cabinet de Rudi Vervoort. Nous considérons que reloger les 300 occupant.e.s du Palais n’est pas une solution.”

Si 1 500 nouvelles places d’accueil pour les demandeurs d’asile ont été annoncées récemment par le gouvernement fédéral, Fedasil, interrogé par nos soins, ne peut donner de réponse sur la date de disponibilité de ces nouvelles places. Le service fédéral en charge de l’accueil des demandeurs d’asile renvoie vers le Centre de crise, qui nous renvoie pour sa part vers Fedasil. Bref, une solution structurelle ne s’annonce pas pour tout de suite.

