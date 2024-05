Métiers en pénurie, aide à l’emploi, chômage, Horeca : retour sur le débat “Travailler à Bruxelles”

, Myriem Amrani défend le maintien de deux entités pour permettre plus de lisibilité pour les demandeurs d’emploi qui ont identifié Actiris comme accompagnateur et Bruxelles Formation comme formateur. Pour le Parti Socialiste, Actiris rencontre des difficultés dans ses missions car le secteur privé ne collabore pas dans les plans d’embauche. Ils entendent encourager les grosses entreprises à s’impliquer avec Actiris dans la réinsertion des demandeurs d’emplois.

Pour

DéFI

, il n’est pas nécessaire d’opter pour fusion d’Actiris et de Bruxelles Formation mais il faut œuvrer pour un lien plus rapide et plus efficace entre les deux opérateurs. La rationalisation de la coopération et une évaluation des pratiques et des objectifs sont nécessaires.