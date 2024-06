Georges-Louis Bouchez décrit “un moment historique” pour le MR

Le score des libéraux aux élections fédérales et régionales ne représente pas seulement une victoire mais aussi un “moment historique” pour le MR, s’est réjoui son président Georges-Louis Bouchez dimanche soir. “Jamais le Mouvement réformateur, lors d’élections régionales, n’a pu se hisser à la première place francophone. Sans être dans un cartel, c’est la première fois que les libéraux seuls sont premiers à Bruxelles!”

Georges-Louis Bouchez s’est aussi félicité des résultats encore partiels en Wallonie. Après 80% du dépouillement, les libéraux s’imposent comme la première force politique francophone et tutoient les 30%. “Peu croyaient que nous puissions être la première formation francophone”, a-t-il souligné. Cette victoire “n’est pas un cadeau” mais responsabilise désormais le parti, a ajouté le Montois. “Nous avons le devoir de mettre en oeuvre notre programme, de créer la coalition qui permettra de faire les réformes que les Bruxellois et les Wallons nous demandent.” Georges-Louis Bouchez indique qu’il prendra les contacts nécessaires dès lundi pour mettre sur pied des gouvernements “le plus rapidement possible”. “Pour Bruxelles comme pour la Wallonie, il n’y a plus une minute à perdre et les libéraux seront tout de suite en action”, a-t-il annoncé.

Belga – Photo : Belga