Après sa débâcle électorale, Ecolo resserre les rangs et pense déjà aux communales

Un bureau de parti d’Ecolo s’est clôturé lundi vers 14h dans un hôtel du centre de Bruxelles, après trois heures de prises de parole. Au lendemain de sa cuisante défaite, la formation écologiste tente de resserrer les rangs avant les élections communales d’octobre, ont indiqué plusieurs personnalités du parti.

“Nous sommes lucides et prenons les résultats des élections avec humilité“, a affirmé la ministre sortante et élue wallonne Bénédicte Linard à la sortie de la réunion. “Nous sommes en train d’analyser ces résultats et de voir comment se remobiliser.” Le bureau de parti a permis de prendre conscience des résultats électoraux de manière collective, a commenté Alain Maron, élu au Parlement bruxellois. “On doit rebondir rapidement dans la perspective des élections communales. L’écologie politique garde sa place et sa pertinence. C’est à nous de retrouver les électrices et les électeurs“, a relevé le ministre bruxellois sortant de l’Environnement.

Pour Saskia Bricmont, seule élue écologiste au Parlement européen, le parti devra revoir sa communication. “Nous allons analyser ce qui doit être fait sur la manière dont on explique les choses aux citoyens et citoyennes. Le problème n’est pas le fond, mais il y a des questions de formes qui doivent être revues“, a-t-elle admis. Élue à la Chambre, Sarah Schlitz a fait part de son “angoisse” à la lecture des résultats électoraux. Le MR et les Engagés ressortent vainqueurs côté francophone, tandis que la N-VA est premier en Flandre. “Comment va aller la trajectoire en matière d’ambition climatique et de justice sociale? Cela m’inquiète pour les personnes qui vont subir directement les conséquences des politiques de ces prochaines années“, a-t-elle déclaré, appelant les Engagés et le PTB à se mettre au travail sur ces questions. Lors du triple scrutin de dimanche, les écologistes ont perdu 10 sièges à la Chambre, pour n’en garder que trois.

En Wallonie, Ecolo perd sept sièges et en conserve cinq. À Bruxelles, le parti a divisé par deux le nombre de ses élus, à sept sièges (-8). Et il n’est pas parvenu à maintenir son deuxième siège au Parlement européen. Jean-Marc Nollet a annoncé lundi matin sur les ondes de la Première que lui et sa collègue Rajae Maouane remettaient leur mandat de coprésidents. Une procédure pour élire un nouveau duo sera entamée prochainement et pourrait durer plusieurs semaines, a-t-on appris.

■ Reportage de Jim Moskovics, Thibault Rommens et Laurence Paciarelli